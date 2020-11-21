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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Жизнь после инсульта, жена, ревность, новые и старые песни. Интервью Гордона с Малежиком. Трансляция

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с российским певцом и композитором Вячеславом Малежиком. Беседу записали 12 ноября, она продолжалась почти два часа. Во время интервью Малежик говорил о своей семье и творчестве, о перенесенном инсульте, пандемии коронавируса, отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также исполнял свои песни.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Малежик родился в 1947 году в Москве. Окончил музыкальную школу по классу баяна. Высшее образование получил в Московском институте инженеров транспорта (сейчас – Российский университет транспорта).

Музыкальную карьеру начал в 1967 году в качестве гитариста в группе "Челленджер" (вскоре стала называться "Ребята"). В 1960–1970-х играл в разных коллективах – "Мозаика", ВИА "Веселые ребята", "Голубые гитары", "Пламя".

В конце 1970-х начал сочинять и записывать собственные песни. В 1984 году выпустил первый сольный альбом "Саквояж". Всего за карьеру выпустил более 60 альбомов с песнями, последний – "Марина" – в 2020 году. Среди самых известных композиций Малежика – "200 лет", "Недавно и давно", "Провинциалка", "Попутчица".

Певец женат на бывшей актрисе Татьяне Малежик. У них двое сыновей: Никита (1977) и Иван (1990).

Теги: Дмитрий Гордон, Вячеслав Малежик
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