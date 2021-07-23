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Известный украинский дизайнер представит Украину на финале конкурса Mrs. International 2021 в США

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Виктория Файнблат: Это не конкурс красоты, это история о женщинах, которые достигли успеха каждая в своей сфере, которые сделали большой социальный вклад в свое общество
Виктория Файнблат: Это не конкурс красоты, это история о женщинах, которые достигли успеха каждая в своей сфере, которые сделали большой социальный вклад в свое общество
Фото: Viktoriya Faynblat / Facebook

23–24 июля в Америке состоится масштабный финал конкурса Mrs. International 2021, в котором Украину представит известный украинский дизайнер, архитектор и блогер Виктория Файнблат. В конкурсе принимают участие успешные женщины, которые делают значимый социальный вклад в развитие своей страны и борьбу с бедностью, сообщил телеканал "Прямий".

Виктория Файнблат – владелица своего дизайн-бюро, с которым разработала уже более 400 архитектурных проектов не только в Украине, но и в странах Европы и в Америке. Дизайнер представляет в финале конкурса также свой благотворительный проект "Право на комфорт", который меняет жилье и жизни украинских детей, оказавшихся в трудном положении. Герои проекта – дети-сироты, дети из малообеспеченных стран, дети с инвалидностью и дети погибших воинов АТО.

"Это не конкурс красоты, это история о женщинах, которые достигли успеха каждая в своей сфере, которые сделали большой социальный вклад в свое общество. В Америку съедутся женщины со всего мира, чтобы поделиться опытом друг с другом. Я очень рада, что у меня есть возможность рассказать США больше об Украине, о том непростом времени, которое мы проходим уже давно. Показать, что украинцы – это не только красивые женщины и хранительницы, но и успешные бизнес-леди, владелицы бизнеса и социально ответственные гражданки", – рассказала Файнблат. Она надеется, что своим выступлением на конкурсе сможет привлечь внимание крупных благотворительных фондов из других стран к деятельности своего проекта и в Украину.

Теги: США, дети, архитектура, женщины, блогеры, дизайнер
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