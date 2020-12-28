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Экономист Охрименко: Украина плавно превращается в запретную территорию для международных компаний

В начале декабря автоимпортер "Порше Украина" заявил о давлении со стороны правоохранителей после обысков в компании. Действия следователей несут для Украины серьезные имиджевые риски, считает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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Охрименко: Жадность и наглость этих следователей подрывает имидж страны в глазах бизнесменов
Охрименко: Жадность и наглость этих следователей подрывает имидж страны в глазах бизнесменов
Фото: Александр Охрименко / Facebook

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил в комментарии "Українським новинам", что Украина из-за нарушения прав представителей бизнеса может лишиться перспективы привлечения инвестиций.

"То, что происходит в украинской бизнес-реальности, полностью противоречит всем заявлениям власти о поддержке и защите иностранных инвесторов. Не может рассчитывать на инвестиции страна, в которой рядовой следователь, преследуя личные корыстные цели, безнаказанно давит на уважаемую иностранную компанию и ее руководителей. Для представителей цивилизованного зарубежного бизнеса это дикость", – сказал экономист. 

Так он прокомментировал ситуацию с обысками в компании "Порше Украина". В начале декабря автоимпортер после обысков заявил о давлении со стороны правоохранителей. Компания обратилась с письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором сообщила о нарушениях следователей Нацполиции, писало агентство "РБК-Украина"

Следователи, вероятно, не без подделки документов изменили квалификацию статьи на более тяжкую, а также с грубым нарушением процессуальных требований зарегистрировали дополнительное уголовное производство, утверждали в компании. Кроме того, заявили о прессинге клиентов – владельцев автомобилей Volkswagen Golf (Variant) 2015 года выпуска. Их вызывали на допросы, следователи ставят под сомнение правомерность индивидуальной сертификации автомобилей и пытались инициировать отмену регистрации авто, говорилось в письме. 

По данным "РБК-Украина", Госбюро расследований открыло уголовное производство по признакам превышения полномочий правоохранителями. 

Охрименко считает, что действия сотрудников полиции "не могут остаться безнаказанными".

"Ведь жадность и наглость этих следователей подрывает имидж страны в глазах бизнесменов. Кроме того, это несет для страны более серьезные риски. Если украинская правоохранительная система и правосудие не смогут остановить противоправные действия следователей – иностранная компания с легкостью добьется в международном арбитраже компенсации своих потерь. И тогда Украина из бюджета (деньгами каждого из налогоплательщиков) компенсирует по решению международного арбитража потери иностранной компании", – отметил он. 

"Украинские реалии таковы, что наша страна плавно превращается в запретную территорию для международных компаний. Бездействие государства и безнаказанность следователей Нацполиции станут очень плохим маркером для украинского бизнес-климата. Арбитражные иски иностранных компаний к Украине лягут тяжелым бременем на бюджет страны и налогоплательщиков", – добавил Охрименко. 

"Порше Украина" – "дочка" Porsche Holding Salzburg, входящей в состав международного автомобильного концерна Volkswagen AG. В Украине компания является официальным импортером автомобилей брендов Audi, Volkswagen, Seat, сообщает AUTO-Consulting.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: автомобили, Александр Охрименко, обыски
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