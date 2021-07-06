Издание "ГОРДОН" ищет корректора

Мы рассчитываем, что кандидат в совершенстве знает русский язык, чувствует его, перепроверяет сложные случаи в справочниках и с удовольствием будет помогать авторам сделать их тексты безупречными.

Работа с лентой новостей отличается от других видов корректуры высоким темпом работы и постоянным взаимодействием с коллективом журналистов и редакторов.

Мы надеемся, что наш новый коллега будет быстро ориентироваться в обстановке и чувствовать себя уверенно в админке сайта.

Предпочтение отдаем корректорам с опытом работы в интернет-изданиях.

Резюме присылайте на [email protected], в теме письма указывайте название вакансии.