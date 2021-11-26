"Кернел" опроверг информацию о возможном блокировании счетов Веревского в Швейцарии

"26 августа 2021 года компания Quersus Investments Ltd направила Веревскому требование об уплате возможной задолженности на сумму 26,55 млн швейцарских франков и процентов на основании договора о гарантиях от 7 мая 2019 года. Важно отметить, что уведомление требования не означает, что претензии действительно существуют и являются обоснованными: в Швейцарии любое физическое или юридическое лицо может направить уведомление с требованиями об уплате долга в исполнительную службу. В свою очередь исполнительная служба без какой-либо проверки действительности долга или обоснования его размера направляет требование указанному должнику. Таким образом, наличие требования не равно наличию долга", – подчеркнули в пресс-службе.

В заявлении сказано, что юристы ведут "соответствующие процедурные действия в Швейцарии по необоснованным долговым требованиям Quersus Investments Ltd".

"Правовая позиция состоит в том, что Веревский не нарушал условий договора, а потому не является должником. Следовательно, требование об уплате задолженности будет удалено из публичного реестра в ближайшее время согласно нормам и процедурам действующего законодательства Швейцарии. Это сугубо корпоративный спор, над которым работает команда адвокатов, которая на 100% уверена в безосновательности долговых требований. Перенос корпоративного спора в публичную плоскость является еще одним свидетельством правовой несостоятельности претензий оппонентов, которые, к величайшему сожалению, используют СМИ для формирования искаженного общественного мнения в корыстном стремлении достичь для себя беспочвенных финансовых выгод", – считают в компании "Кернел".