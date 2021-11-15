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Активы владельца "Кернел" Веревского в Швейцарии могут заблокировать – СМИ

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Официальная информация о кредиторских требованиях была передана Веревскому, утверждает "Обозреватель"
Официальная информация о кредиторских требованиях была передана Веревскому, утверждает "Обозреватель"
Фото: latifundist.com

Управление по исполнению долговых обязательств швейцарского города Ньон внесло в Реестр долговых обязательств кредиторские требования к украинскому бизнесмену, владельцу агрохолдинга "Кернел" Андрею Веревскому на сумму более 26,5 млн швейцарских франков (около $30 млн), пишет 15 ноября "Обозреватель" со ссылкой на копию решения.

"Согласно выписке из Реестра долговых обязательств (Registre des poursuites), кредиторские требования на сумму 26 549 500 швейцарских франков зарегистрированы в соответствии со ст. 8 швейцарского федерального закона о взыскании задолженности и банкротстве. Соответствующая запись в реестре сделана по заявлению №10086900 от 15 июля 2021 года", – написало издание и опубликовало фото документа.

Заявление подала компания Quersus Investments Limited, она была участником сделки по обеспеченному займу для СП "Агродом", сообщили "Обозревателююридические советники Валентины Давыденко – матери основателя "Агродома", нардепа Валерия Давыденко. 

"В 2020 году 76% принадлежащей Валентине Давыденко компании СП "Агродом" взяли под контроль структуры и лица, связанные с Андреем Веревским и агрохолдингом "Кернел". Это произошло сразу после трагической гибели народного депутата Валерия Давыденко, сына Валентины Давыденко. Формальным поводом к переходу корпоративных прав в руки структур и лиц, связанных с Веревским, стала техническая банковская задержка перевода средств в счет оплаты процентов по договору поставки продукции СП "Агродом" компанией-нерезидентом на счет другой компании-нерезидента, действующей в интересах "Кернела", – отмечают журналисты.

Они напомнили, что семья Давыденко в судах требует возвращения прав на "Агродом", Валентина Давыденко уже добилась судебного решения о признании недействительными решений единого участника СП "Агродом", которые привели к переходу части корпоративных прав на СП "Агродом" в пользу лиц и компаний, связанных с агрохолдингом "Кернел" и лично с Андреем Веревским. 

"Кредиторские требования к владельцу "Кернела" были зарегистрированы в Швейцарии, так как Веревский, вероятно, имеет статус резидента Швейцарии и недвижимость в этой стране. Официальная информация о кредиторских требованиях была передана Веревскому и подконтрольной ему компании через швейцарских приставов. Теперь информация о долговых обязательствах в реестре может серьезно повлиять на статус и возможности Андрея Веревского в Швейцарии. Так, ему может быть отказано в получении кредитных средств в случае поступления от него соответствующего запроса в банки этой страны", – считают авторы материала.

"Обозреватель" пишет, что проблемы могут возникнуть и в процессе подтверждения, продления или возобновления статуса резидента Швейцарии.

"Веревский может или получить прямой отказ, или от него потребуют обоснованно объяснить, почему он отказывается платить по зарегистрированному требованию. Юристы также не исключают, что внесение кредиторских требований в швейцарский реестр может коснуться основного бизнеса Веревского – агрохолдинга "Кернел", который имеет репутацию агрессивного и скандального игрока на украинском агрорынке", – утверждает издание.

Контекст:

47-летний Валерий Давыденко был избран в Верховную Раду по 208-му округу (Черниговская область) как самовыдвиженец, входил в депутатскую группу "Довіра" с декабря 2019 года. Матери Давыденко принадлежит несколько аграрных предприятий в Черниговской области.

Тело Давыденко с огнестрельным ранением головы обнаружили в его офисе в Киеве 23 мая.

Смерть политика расследуется как умышленное убийство.

В депутатской группе "Довіра" считают, что Давыденко не мог застрелиться, и настаивают, что это было убийство.

Теги: Швейцария, бизнес, долги, Андрей Веревский, Кернел, Валерий Давыденко
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