Вдова погибшего нардепа Давыденко призвала министра агрополитики Лещенко бойкотировать мероприятие "Кернел"

"Я призываю вас отказаться от участия в мероприятии, которое для решения своих пиар-задач организует один из самых проблемных участников украинского аграрного рынка, – заявила Давыденко. – Приняв участие в "Аграрном ринге", вы тем самым дадите повод компании, которая грубо нарушает закон, реализует курс на монополизацию аграрного рынка страны, пренебрегает правами фермеров, утверждать, что ее действия находят поддержку со стороны государства! Выступая на всеукраинском форуме "Украина 30. Земля", вы заявили, что СНБО готовит санкции против компаний и лиц, которые несправедливо получают право на пользование землей. Уверена, "Кернел" и ее владелец Андрей Веревский должны быть рассмотрены в качестве кандидатов на включение в санкционные списки!".
Она призвала также отказать "Кернел" и других потенциальных участников мероприятия, среди которых – почетный президент Киевской школы экономики, глава наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов, основатель и генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа, бизнесмен Андрей Онистрат, президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев, основатель и партнер Trend&Hedge Club Катерина Конащук, председатель Всеукраинского конгресса фермеров Иван Слободяник и заместитель председателя организации "Всеукраинская Аграрная Рада" Михаил Соколов.
"Неправомерные захватнические действия должны получить справедливую оценку от профессионалов и общественности! Украине нужны качественный и прозрачный рынок земли, цивилизованные отношения в аграрном секторе, равные права всех сельскохозяйственных производителей, а не диктат агробаронов!" – заявила вдова Валерия Давыденко.
В июне она написала письмо президенту Владимиру Зеленскому, секретарю СНБО Алексею Данилову и министру агрополитики Роману Лещенко, Давиденко тверждает, что меньше чем через месяц посли гибели ее мужа компанию "Агродом", у истоков создания которой он стоял, поглотила "Кернел" бизнесмена Андрея Веревского.
47-летний Валерий Давыденко был избран в Верховную Раду по 208-му округу (Черниговская область) как самовыдвиженец, входил в депутатскую группу "Довіра" с декабря 2019 года. Семье Давыденко принадлежит несколько аграрных предприятий в Черниговской области.
Тело Давыденко с огнестрельным ранением головы обнаружили в его офисе в Киеве 23 мая.
Смерть политика расследуется как умышленное убийство.
В депутатской группе "Довіра" считают, что Давыденко не мог застрелиться, и настаивают, что это было убийство.