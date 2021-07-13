Вдова погибшего нардепа Давыденко призвала министра агрополитики Лещенко бойкотировать мероприятие "Кернел"

"Я призываю вас отказаться от участия в мероприятии, которое для решения своих пиар-задач организует один из самых проблемных участников украинского аграрного рынка, – заявила Давыденко. – Приняв участие в "Аграрном ринге", вы тем самым дадите повод компании, которая грубо нарушает закон, реализует курс на монополизацию аграрного рынка страны, пренебрегает правами фермеров, утверждать, что ее действия находят поддержку со стороны государства! Выступая на всеукраинском форуме "Украина 30. Земля", вы заявили, что СНБО готовит санкции против компаний и лиц, которые несправедливо получают право на пользование землей. Уверена, "Кернел" и ее владелец Андрей Веревский должны быть рассмотрены в качестве кандидатов на включение в санкционные списки!".

Она призвала также отказать "Кернел" и других потенциальных участников мероприятия, среди которых – почетный президент Киевской школы экономики, глава наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов, основатель и генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа, бизнесмен Андрей Онистрат, президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев, основатель и партнер Trend&Hedge Club Катерина Конащук, председатель Всеукраинского конгресса фермеров Иван Слободяник и заместитель председателя организации "Всеукраинская Аграрная Рада" Михаил Соколов.

"Неправомерные захватнические действия должны получить справедливую оценку от профессионалов и общественности! Украине нужны качественный и прозрачный рынок земли, цивилизованные отношения в аграрном секторе, равные права всех сельскохозяйственных производителей, а не диктат агробаронов!" – заявила вдова Валерия Давыденко.