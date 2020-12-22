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Коллектив "Артемсоли" обратился к министру экономики Петрашко из-за "истерики" в СМИ о "массовом увольнении шахтеров"

В начале декабря СМИ сообщили, что после смены менеджмента на госпредприятии "Артемсоль" якобы назревает бунт. Профсоюз предприятия попросил министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко посетить "Артемсоль" и пообщаться с коллективом.

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В письме коллектива "Артемсоли" говорится, что ситуацию вокруг госпредприятия пытаются дестабилизировать
В письме коллектива "Артемсоли" говорится, что ситуацию вокруг госпредприятия пытаются дестабилизировать
Фото: artyomsalt.com

Профсоюз госпредприятия "Артемсоль" обратился к министру экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорю Петрашко с письмом, в котором опровергает сообщения о "массовом увольнении шахтеров". Об этом пресс-служба предприятия проинформировала 22 декабря. 

Сотрудники "Артемсоли" просят "поставить точку в попытках расшатывания и дестабилизации ситуации вокруг стратегически важного предприятия". 

В релизе сказано, что коллектив приветствует смену менеджмента (в октябре и.о. директора была назначена Виктория Луценко, которая руководила предприятием в 2017–2018 годах). 

Кроме того, в письме сотрудников предприятия говорится, что в СМИ появляются манипуляции, связанные с деятельностью "Артемсоли". 

В частности, журналист Юрий Шеляженко писал в блоге на сайте "Цензор.НЕТ" 3 декабря, что новая команда менеджеров "умышленно и очень активно доводит "Артемсоль" до банкротства". УНН утверждало 7 декабря, что среди сотрудников госпредприятия "зреет бунт".

"Истерика в интернет-изданиях идет не от трудового коллектива, как многим хотелось бы видеть, а связана с лобби отдельных участников рынка. На данный момент на предприятии не идет "массовое увольнение шахтеров" и "закрытие шахт" – мы работаем силами всех рудников и работников в режиме сокращенного рабочего времени, который применяется на предприятии с 2018 года. А добыча в ноябре 2020 года рекордных 132 тыс. тонн соли говорит о правильности выбранного курса", – отметили члены трудового коллектива госпредприятия.

В релизе сказано, что в ГП "Артемсоль" накопился ряд проблем, связанных с заменой устаревшего оборудования и повышения рентабельности продукции, которые доверили решить руководителю. 

"Профсоюзная организация своим письмом приглашает профильного министра посетить с рабочим визитом флагмана соляной промышленности Украины, пообщаться с коллективом и поставить точку в попытках расшатывания и дестабилизации ситуации вокруг стратегически важного предприятия", – резюмировали авторы сообщения. 

В профсоюзной организации состоит 95% сотрудников "Артемсоли", сказано в релизе. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: шахтеры, соль, банкротство, Артемсоль, бунт, Игорь Петрашко
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