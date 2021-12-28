Офшорные посредники начали грязную кампанию против украинского предприятия "Полли-Сервис" – пресс-релиз

Против украинской компании "Полли-Сервис" начата дискредитационная информационная кампания;



заказчиками грязных публикаций могут выступать офшорные посредники иностранных компаний, отстраненных от офшорной монополии и зарабатывания на Украине сотен миллионов долларов путем завышения цен в четыре-пять раз и вывода их в офшоры, контролируемые украинскими гражданами;

все развитые страны мира защищают свое национальное производство и продукты посредством ценовых преференций;



поддержка отечественного производства позволяет оставить в государстве 80% стоимости товаров, в то время как при оффшорных поставках в Украине остается только 25% в виде НДС на импорт и пошлины, а 75% перечисляется в страны офшоров;



государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" 23 октября 2021 года утвердило политику, которая базируется на национальных приоритетах, и опубликовало квалификационные требования к поставщикам оборудования и материалов (www.pk-ukraina.gov.ua);



украинская компания "Полли-Сервис" единственная из национальных производителей предоставила исчерпывающий пакет документов, подтверждающих полное соответствие квалификационным требованиям ПК "Украина";



"Полли-Сервис" в течение 17 лет работает в Украине и поставляет высокозащищенные документы с собственными решениями ведущим государственным учреждениям;



закупки материалов в ООО "Полли-Сервис" проходят в полном соответствии с законом Украины "О публичных закупках";



компания "Полли-Сервис" обращает внимание упорных СМИ на необходимость предоставлять достоверную информацию, тщательно проверять данные, поступающие из сомнительных или заинтересованных источников, и не участвовать в распространении лжи, которая играет на руку (если не сказать, выполнять заказ) офшорным компаниям, борющимся исключительно за собственную прибыль, обесценивающим украинских производителей и технологии украинских ученых и презирающим национальные интересы Украины.

Причиной очередных грязных публикаций против "Полли-Сервиса" считаем "истерику" офшорных посредников, отстраненных от зарабатывания сотен миллионов долларов на украинцах путем коррупционного сотрудничества с бывшим руководством государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина".



Темы зарабатывания огромных сумм денег на изготовлении украинских паспортов офшорами и вывод при этом миллиардов гривен в офшоры неоднократно фигурировали в громких журналистских расследованиях. В частности, в расследованиях отмечалось, что бывшие руководители полиграфического комбината "Украина" целенаправленно разрушили национальную индустрию защищенной печати. Государственные заказы на поставку материалов были переданы посредническим офшорным компаниям. Указанные посредники полностью монополизировали рынок и осуществляли поставки компонентов, завышая цены в четыре-пять раз и при этом даже не имея собственных производственных мощностей.



Подчеркиваем, что все без исключения страны мира защищают свое национальное производство и предоставляют преференции отечественным производителям. В первую очередь это касается сферы государственных закупок. Это вопрос национальных интересов, поскольку при работе с отечественным производителем не менее 80% стоимости продукции остается в Украине в виде налогов, заработных плат, оплаты энергоресурсов, осуществления уплат отечественным компаниям на обеспечение административных и транспортных нужд. В то время как заказ у иностранного производителя оставляет нашему государству только 25% в виде НДС на импорт и пошлины, а не менее 75% уплаченной стоимости становится достоянием страны иностранного производителя.



Закупки товаров у отечественных производителей стимулируют национальную экономику, создают рабочие места, увеличивают налоговые поступления в бюджет, способствуют росту ВВП страны и повышают рентабельность отечественного инновационного производства.



Соответственно, 23 октября 2021 года государственным предприятием "Полиграфический комбинат "Украина" была утверждена политика собственности, которая базируется на национальных приоритетах и интересах развития предприятия как национального производителя бланков ценных бумаг и документов строгой отчетности.



Также на сайте государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" опубликованы (www.pk-ukraina.gov.ua) квалификационные требования к поставщикам оборудования и материалам, используемым для изготовления защищенных бланков документов, в том числе с имплантированными контактными/бесконтактными электронными носителями.



Среди них – наличие собственной материально-технической базы; персонала соответствующей технической квалификации; одобрительные отзывы контрагентов; документальное подтверждение выполнения аналогичных договоров поставки оборудования или материалов; документальное подтверждение позитивного опыта работы в области поставки оборудования для персонализации документов, удостоверяющих личность или ее специальный статус, платежных карт; наличие сертификатов оригинальности происхождения/производства продукта и так далее.

Украинская компания "Полли-Сервис" единственная в Украине направила документы, подтверждающие полное соответствие квалификационным требованиям, размещенным на сайте ПК "Украина", на 161 листе.



"Полли-Сервис" в течение 17 лет работает в Украине и поставляет высокозащищенные документы с собственными решениями таким государственным учреждениям, как Офис генерального прокурора, Генеральная прокуратура Украины, Национальное антикоррупционное агентство Украины, Государственное бюро расследований, Верховная Рада Украины, Киевская городская государственная администрация, департамент обеспечения Государственной службы специальной связи и защиты Украины, и другим.



На сегодняшний день "Полли-Сервис" является главным и единственным системным интегратором и сервисным центром по поставкам персонализационного оборудования государственным учреждениям для выпуска идентификационных документов в Украине.



ООО "Полли-Сервис" еще в 2008 году создало украинскую национальную индустрию и технологии защищенной печати биометрических идентификационных документов и всего спектра голографической защиты с целью недопущения, с одной стороны, фальсификации национальных идентификационных документов, а с другой – технологической зависимости государства от иностранных поставщиков.

ООО "Полли-Сервис" имеет научные и производственно-технологические возможности и может быть поставщиком материалов и компонентов для производственной продукции государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг.



Соответственно, между госпредприятием "Полиграфический комбинат "Украина" и ООО "Полли-Сервис" было заключено соглашение о закупке материалов. Подчеркиваем, что согласно ст. 3 закона Украины "О публичных закупках" эти процедуры проходят без использования системы ProZorro.

Рекомендуем журналистам предоставлять своим читателям только достоверную информацию, тщательно проверять данные, поступающие из сомнительных или заинтересованных источников, и не участвовать в распространении лжи, играющей на руку офшорным компаниям, борющимся исключительно за собственную прибыль и обесценивающим украинских производителей, технологии украинских ученых и презирающим национальные интересы Украины.



Призываем всех украинских журналистов не продавать честь и достоинство своей профессии за грязные деньги жалких офшорных заказчиков.



***

ООО "Полли-Сервис" – украинская компания, которая создает высокоинтеллектуальные комплексные решения для персонализации, защиты документов, пластиковых карт, а также информационных систем. Компания является лидером в области ID-документов, разработки и внедрения IT-систем, обеспечивает техническое обслуживание на основе собственных технологических продуктов, интеграционных систем и объектов интеллектуальной собственности. "Полли-Сервис" является архитектором всемирного глобального проекта по производству первых электронных ID-документов для организации "Интерпол", используемых сегодня более чем в 190 странах мира.