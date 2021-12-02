Рынок продажи леса в Украине на три месяца монополизировала одна биржа, узнали СМИ. Ее владелец объяснил, в чем причина

Продавцов назначает Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Второй после "Украинской энергетической биржи" к торгам допустили "Украинскую универсальную биржу", отмечает издание.

Журналисты пишут, что владелец первой биржи – Алексей Дубовский – ранее руководил второй.

"Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение, что необработанные лесоматериалы – стандартизированный товар. Поэтому с 1 июля 2021-го их нужно продавать только на товарных биржах. С первого дня нововведения лицензию от комиссии получила УЭБ. Вместе с тем ей достался шанс монопольно распоряжаться многомиллиардным рынком. Так, по оценкам участников, цена вопроса составляет 10–20 млрд грн в год. Биржи сами регулируют свои комиссии – из 20 млрд грн они могут зарабатывать около 300 млн грн в год", – говорится в материале.

Дубовский в комментарии "Обозревателю" подтвердил, что его фирма три месяца была монополистом на рынке, но подчеркнул, что произошло этого из-за того, что его компания готовилась к этому.

"Закон приняли еще год назад. У нас семь человек готовились. Были требования и по комплаенсу, и по оборудованию, по бухгалтерской отчетности", – сказал он. По утверждению Дубовского, к "Украинской универсальной бирже" он не имеет отношения "много лет". Дубовский назвал совпадением тот факт, что эта компания второй получила лицензию на продажу леса.

"Однако такие совпадения вызвали подозрения у парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Там провели ряд заседаний, пригласили на них и главу НКЦБФР Руслана Магомедова и представителей двух бирж. Однако четких ответов на вопрос о том, как так получилось, что на рынке создали монополию, они не получили", – говорится в материале издания.

Магомедов в комментарии "Обозревателю" слова о монополии назвал манипуляцией.

30 ноября к торгам допустили еще одну компанию – "Украинскую межбанковскую валютную биржу", пишет "Обозреватель.