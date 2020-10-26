Бывшего крымского депутата Ганыша, осужденного за госизмену, досрочно освободили из тюрьмы – СМИ

Богунский райсуд Житомира освободил по состоянию здоровья осужденного за госизмену бывшего депутата Верховного совета Крыма Василия Ганыша, пишет "РБК-Украина".

Богунский районный суд Житомира освободил из тюрьмы единственного осужденного за госизмену бывшего депутата Верховного совета Крыма Василия Ганыша, которого приговорили к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в прокуратуре.

Только в сентябре этого года Ганыша отправили в колонию в Житомирской области для отбывания наказания. "Но вот на днях мы узнаем, что Богунский райсуд Житомира неожиданно решил освободить Ганыша от наказания по состоянию здоровья", – сообщил собеседник агентства.

По его словам, суд вынес решение незаконно, используя медсправку о состоянии здоровья Ганыша из районной больницы, а не от специальной тюремной комиссии.

Сторона обвинения подала апелляцию на решение суда.

Агентство пишет, что Ганыш – единственный крымский депутат, который был задержан на территории материковой Украины и получил наказание за госизмену в виде реального тюремного срока.

В марте 2015 года ГПУ объявила в розыск 76 бывших депутатов Верховного совета Крыма. Ганыш был задержан 28 апреля 2015 года в пункте пропуска "Каланчак" в Херсонской области Службой безопасности Украины совместно с Государственной пограничной службой. Свою вину в госизмене обвиняемый отрицал.

В 2018 году Днепровский районный суд Киева приговорил Ганыша к 12 годам лишения свободы. Ему вменяли способствование подрывной деятельности России на территории Украины путем участия в голосовании за российскую "конституцию Крыма". Он находился под домашним арестом в ожидании решения по кассационной жалобе.

В июле 2020 года суд постановил взять Ганыша под арест.