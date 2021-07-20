Двоих украинских яхтсменов в Грузии освободили с отменой судимости – Кулеба

Кулеба: Украинские яхтсмены могут просто забыть месяцы в грузинской тюрьме, как страшный сон Фото: EPA

По словам министра, с ноября 2020 года украинская сторона вела с Грузией "непростые переговоры и взаимодействие на грани с борьбой" за их освобождение.

"Пришлось даже президенту подключаться, и в конце концов были достигнуты договоренности. Что очень важно: людей освободили, даже отменив их судимость. Это значит, что они могут просто забыть эти месяцы в грузинской тюрьме, как страшный сон, дальше жить нормальной полноценной жизнью и к ним нет никаких претензий", – сказал он.