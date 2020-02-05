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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Французского актера Ришара снова ждут в аннексированном Крыму

В 2016 году французский актер Пьер Ришар уже отказывался от приглашения посетить аннексированный Крым, в этом году там снова ждут его приезда – организаторы фестиваля "Боспорские агоны" в Керчи сообщили, что актер приглашен для работы в жюри.

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В Крыму говорят, что Ришар будет у них членом жюри
В Крыму говорят, что Ришар будет у них членом жюри
Фото: ЕРА

В оккупированной Керчи на фестиваль античного искусства "Боспорские агоны", который пройдет летом, ждут французского актера Пьера Ришара. Об этом 4 февраля сказала гендиректор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина, сообщает "Туристический портал Крыма".

"Уже есть договоренность по поводу его творческого вечера и показа фильмов, нарезок его фильмов. Об этом договоренность есть. Мы его ждем и надеемся, что он приедет", – сказала Умрихина.

По ее словам, Ришар будет членом жюри.

Кроме того, руководитель музея отметила, что в жюри также войдут российские актеры Юрий Васильев, Василий Лановой, Александр Ширвиндт, Сергей Маховиков, Александр Беланов, Алена Яковлева, а также представители из Сербии.

Фестиваль "Боспорские агоны" пройдет в Керчи с 8-го по 13 июня.

В феврале 2016 года в аннексированном Крыму тоже ждали приезда французского актера, однако тот от поездки отказался.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2015 году Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок въезда в Крым и выезда из него. Для иностранцев въезд на полуостров и выезд с него возможен по паспортам и специальному разрешению, выданному территориальным органом Государственной миграционной службы, через контрольные пункты въезда/выезда в Херсонской области ("Каланчак", "Чаплинка" и "Чонгар").

Теги: Россия, Киев, фестиваль, Пьер Ришар
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