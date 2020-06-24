КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ Short News

ФСБ собирается просить о продлении меры пресечения задержанному украинскому военному

"Киевский районный суд" Симферополя в оккупированном Россией Крыму 26 июня рассмотрит ходатайство пограничной службы ФСБ РФ о продлении меры пресечения украинскому военнослужащему Евгению Добринскому, задержанному российскими военными на админгранице Херсонской области и АР Крым.

Об этом изданию "Крым.Реалии" сообщил адвокат украинца Ислям Велиляев. "26 июня в 11.30 состоится судебное заседание по продлению меры пресечения в отношении Евгения Добринского. По предварительным данным, дознание вышло с ходатайством о продлении меры пресечения на два месяца. Какие перспективы и прогнозы? Естественно, я буду настаивать на изменении меры пресечения на более мягкую форму, как и раньше. Практика свидетельствует об обратном: практически все ходатайства автоматически продлеваются", – сказал защитник.

Short News – новый проект интернет-издания "ГОРДОН". Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте в разделе "Новости".