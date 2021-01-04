"Глава МЧС" в оккупированном Крыму умер в госпитале для больных COVID-19

"Министр" оккупационного "МЧС Крыма" Сергей Шахов умер 4 января в госпитале для пациентов с коронавирусом, сообщили в "ведомстве".

"Глава" оккупационного "МЧС Крыма" Сергей Шахов умер в госпитале для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом агентству "Интерфакс" сообщили в "ведомстве".

Как заявили в пресс-службе, информация поступила им "полчаса назад".

Шахову было 65 лет. С 2011 года он возглавлял Главное управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Автономной Республике Крым, а после оккупации полуострова Россией в 2014 году перешел на сторону оккупантов и возглавил "МЧС Крыма".

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.