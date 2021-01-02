"Без Крыма в Украине не так солнечно и вкусно". Зеленский отдельно поздравил крымчан с Новым годом. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей оккупированного Россией Крыма в отдельном видеообращении. Ролик опубликовал 2 января в Facebook представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич. К крымчанам глава государства обращался преимущественно на русском языке. "Без Крыма в Украине не так солнечно, не так вкусно, не так приятно. В общем, просто как-то не так. И так не должно быть", – сказал Зеленский. Он выразил надежду, что полуостров воссоединиться с остальными частями страны, и подчеркнул, что "Крым – это Украина". Зеленский отдельно снял ролики-обращения и к остальным регионам страны.
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