В Украине 1 января полиция поймала 267 пьяных водителей

В патрульной полиции Украины сообщили, что 1 января от граждан поступило 7294 вызова.

В полиции рассказали, сколько пьяных водителей поймали в первый день 2021 года Фото: depositphotos.com

В первый день нового года патрульные в Украине составили 267 админпротоколов на водителей за управление с признаками опьянения. Об этом 2 января сообщила пресс-служба патрульной полиции Украины на своей странице в Facebook.

"1 января на улицы населенных пунктов выехали 1577 экипажей патрульной полиции. От наших граждан по спецлинии 102 поступило 7294 вызова. Патрульные составили 267 админматериалов на водителей за управление с признаками опьянения", – говорится в сообщении.