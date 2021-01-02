В Киеве водитель с признаками алкогольного опьянения сыграл патрульным на баяне. Видео
В Киеве в новогоднюю ночь на баяне сыграл водитель, у которого патрульная полиция заподозрила алкогольное опьянение. Видео, снятое с личных камер полицейских, ведомство разместило 2 января в Facebook. В патрульной полиции рассказали, что 43-летний водитель автомобиля ВАЗ проехал на красный сигнал светофора на улице Ивана Бойчука. Его остановили и заметили "явные признаки алкогольного опьянения". Освидетельствование водитель пройти отказался, на него составили протокол по админстатьям об управлении транспортным средством в состоянии опьянения и управлении без документов, "после чего водитель сыграл патрульным на баяне по случаю праздника".
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