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Российский телеканал показал новогоднее обращение с обрезанным Путиным. Главный редактор заявила, что всех виновных накажут

В телекомпании "Каскад" заявили, что трансляция новогоднего обращения президента России Владимира Путина сорвалась из-за технического сбоя. Главный редактор телеканала Ольга Волкова рассказала, что у телеканала "старое оборудование, которое 20 лет практически не обновлялось".

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Перед обращением Путина транслировали поздравление губернатора Калининградской области
Перед обращением Путина транслировали поздравление губернатора Калининградской области
Фото: Калининград №1 / Telegram

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января российский телеканал "Каскад" показал обращение президента России Владимира Путина, обрезав часть изображения. Была видна только нижняя часть лица главы государства. Видео опубликовано на YouTube-канале "Подъем".

ВИДЕО
Видео: Подъем / YouTube

1 января пресс-служба телекомпании "Каскад" сообщила, что трансляция обращения президента сорвалась из-за технического сбоя.

"Проблемы с видеоизображением во время трансляции новогоднего поздравления президента РФ Владимира Путина 31 декабря на телеканале "Каскад” связано с техническим сбоем в оборудовании в эфирной аппаратной. В настоящее время проводится расследование инцидента. Виновные будут наказаны. Медиагруппа "Каскад” приносит искренние извинения телезрителям", – сообщается в релизе.

Главный редактор телеканала Ольга Волкова рассказала "Подъему", что неполадки с трансляцией продолжались около 40 секунд.

"У нас старое оборудование, которое 20 лет практически не обновлялось, в связи с этим произошла такая ошибка. Поздравление было записано и передавалось региональным каналам. Перед поздравлением президента было поздравление губернатора [Калининградской области Антона Алиханова], и оно прошло в нормальном формате, а поздравление Путина в связи с этим сбоем прошло в другом формате. Мы сейчас разбираемся, как это могло быть, пытаемся понять причину. Все: технический директор и режиссер, которые составляли этот эфир, – будут наказаны", – заявила она.

По информации Telegram-канала "Калининград №1", телеканал принадлежит руководству Калининградской области.

Теги: Россия, Владимир Путин, Новый год, Калининград, новогоднее обращение, губернатор, поздравление
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