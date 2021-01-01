2020-й стал первым годом, когда не приходилось спорить на тему – агрессор Россия или нет. Это признали даже апологеты "русского мира" в Украине

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Конечно, 2020 год стал переломным из-за пандемии. Большинству людей в мире пришлось приспосабливаться к новым карантинным условиям.

Но, несмотря на глобальные вызовы, в Украине продолжается укрепление и развитие гражданского общества. Карантин не помешал украинцам выступить против идеи создания консультативного совета с представителями временно оккупированных районов Украины. Активная позиция общества не дала шансов Кремлю реализовать план создания переговорной площадки с контролируемыми Россией сепаратистами.

В 2020 году сплотились предприниматели и несколько раз в течение года собирались под стенами Верховной Рады, делали совместные заявления, выступали в СМИ. И роль этой активности нельзя преуменьшать, ведь законопроект о фискализации ФЛП отложили, а президент Украины создал консультативно-совещательный совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства для установления диалога и поиска общих решений по ФЛП.

Впервые начало активизироваться медицинское сообщество, заявлять о правах врачей и говорить правду о том, что происходит в медицинской сфере. Если раньше это были единичные голоса известных врачей, то в этом году медики несколько раз в разных городах Украины – Киеве, Харькове, Львове – выходили на протесты. Ситуация с COVID-19 подтолкнула многих врачей к публичности, и их голос стало слышно.

Для меня 2020-й стал первым годом с 2014-го, когда не пришлось в эфирах и на публичных мероприятиях спорить на тему – агрессор Россия или нет, поскольку этот факт признали даже апологеты "русского мира" в Украине и откровенно пророссийские депутаты. Понадобилось семь лет, чтобы в публичном пространстве Украины исчезла дискуссия по поводу того, что по нормам международного права аннексия и оккупация части территории суверенного государства – это и есть война.

Источник: "ГОРДОН"