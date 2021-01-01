Ермак: Упорная работа команды позволила достичь самого продолжительного действия режима прекращения огня на Донбассе

Режим прекращения огня на Донбассе позволил сохранить десятки жизней военнослужащих и гражданских лиц, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своей колонке для LIGA.net написал, что работа команды главы государства Владимира Зеленского позволила достичь самого продолжительного действия режима прекращения огня на востоке страны.

По его словам, в 2020 году Украина была "чрезвычайно активной на пути к миру".

"После многолетнего перерыва мы возобновили переговоры в нормандском формате и перезагрузили работу минской трехсторонней контактной группы. Украина смогла полностью убедить международных партнеров в стремлении к миру на нашей земле – что мы делаем для этого все возможное и точно не украинская сторона тормозит процесс", – подчеркнул Ермак.

Он отметил, что режим тишины позволил сохранить десятки жизней.

"Именно благодаря усилиям президента Владимира Зеленского удалось освободить десятки наших граждан из ужасного плена. Зеленский регулярно ездил на Донбасс, в частности на линию разграничения, чтобы пообщаться с нашими защитниками, увидеть ситуацию воочию и контролировать выполнение запланированного. Упорная работа команды позволила достичь самого продолжительного действия режима прекращения огня. Удалось спасти десятки жизней – как в Вооруженных силах, так и мирных жителей с обеих сторон линии фронта. Мы вернули в мировую повестку дня вопрос освобождения украинского Крыма", – резюмировал Ермак.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.