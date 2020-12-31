За сутки боевики пять раз нарушили перемирие на Донбассе, ВСУ открывали ответный огонь – штаб ООС

По данным штаба операции Объединенных сил, утром 31 декабря боевики уже стреляли, несмотря на договоренности о перемирии.

30 декабря на Донбассе боевики пять раз нарушили договоренности о прекращении огня. Об этом в утренней сводке 31 декабря проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"30 декабря в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. (...) Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет. На обстрелы противника украинские защитники открыли ответный огонь", – говорится в сообщении.

В пресс-центре уточнили, что в районе Авдеевки боевики стреляли из гранатометов различных систем, недалеко от Старогнатовки – из крупнокалиберного пулемета, а возле Попасной – "с целью выявления дежурных огневых средств" – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток, 31 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, в районе населенного пункта Старогнатовка враг открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия", – рассказали в штабе ООС.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.