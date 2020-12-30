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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики 29 декабря семь раз нарушали режим тишины на Донбассе – штаб ООС

29 декабря среди украинских военных на Донбассе пострадавших не было, сообщил штаб операции Объединенных сил.

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Украинские военные отвечали на обстрелы со стороны боевиков, сообщили в штабе ООС
Украинские военные отвечали на обстрелы со стороны боевиков, сообщили в штабе ООС
Фото: EPA

Российско-оккупационные войска 29 декабря семь раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил 30 декабря в Facebook.

"Вблизи населенного пункта Водяное в Приазовье российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку от Талаковки противник применил станковые противотанковые гранатометы, а в районе населенных пунктов Невельское и Авдеевка – подствольные гранатометы. На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники дали адекватный ответ", – говорится в сообщении.

Среди украинских военных пострадавших нет.

30 декабря зафиксировано одно нарушение режима тишины.

"В районе Авдеевки враг открывал огонь из ручного противотанкового и подствольного гранатомета", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/1102661436858816/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. Есть погибшие и раненые среди военнослужащих ВСУ. По словам начальника Генштаба Руслана Хомчака, Вооруженные силы Украины на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.

По данным Генштаба ВСУ, за время перемирия погибли четверо военнослужащих

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, Донецкая область, Авдеевка, Талаковка, Водяное, обстрелы, Невельское, война в Украине, операция Объединенных сил, ООС
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