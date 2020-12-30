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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе погиб военнослужащий из Винницы – ОГА

На Донбассе погиб украинский военнослужащий 1998 года рождения, сообщает пресс-служба Винницкой облгосадминистрации.

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Обстоятельства смерти украинского военного уточняются
Обстоятельства смерти украинского военного уточняются
Фото: depositphotos.com

На Донбассе 29 декабря погиб военнослужащий из Винницы. Об этом сообщает пресс-служба Винницкой облгосадминистрации.

По данным ОГА, погибшим в зоне проведения операции Объединенных сил бойцом оказался Вадим Ефременюк 1998 года рождения.

Обстоятельства смерти украинского военного уточняются.

"Военнослужащий проживал в Виннице. Вадим Ефременюк не был женат, у бойца остались родители, два брата и сестра. Дата и место похорон уточняются", – добавили в ОГА.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. Есть погибшие и раненые среди военнослужащих ВСУ. По словам начальника Генштаба Руслана Хомчака, Вооруженные силы Украины на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.

До вчерашнего дня, по данным Генштаба ВСУ, за время перемирия погибли четверо военнослужащих

Теги: Россия, Украина, Винница, Вооруженные силы Украины, боевики, ВСУ, война в Украине, военнослужащий, война на Донбассе
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