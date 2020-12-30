В Мариуполе к четырем годам лишения свободы приговорили бывшего боевика "ДНР"

Суд в Мариуполе осудил экс-боевика террористической организации "ДНР" по статьям о создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований и краже, сообщила Донецкая областная прокуратура.

В 2014 году боевик патрулировал районы Донецка с целью выявления лиц, несогласных с действиями оккупационной администрации Фото: depositphotos.com

В Мариуполе Донецкой области к четырем годам лишения свободы приговорили бывшего боевика террористической организации "ДНР". Об этом 30 декабря сообщила Донецкая областная прокуратура.

Как уточнили в ведомстве, суд вынес приговор 36-летнему мужчине по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

По данным прокуратуры, в течение нескольких месяцев 2014 года мужчина, вступив в ряды боевиков, патрулировал Ленинский и Буденновский районы Донецка с целью выявления лиц, несогласных с действиями оккупационной администрации. После этого он вернулся в Мариуполь.

Помимо этого, с сентября 2019-го по январь 2020 года злоумышленник совершил ряд краж, проникнув в частные домовладения на территории Левобережного района города.

В 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.