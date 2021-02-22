Каспаров: Преступления режима Путина должны быть осуждены свободным российским парламентом за 30 секунд

Россия не будет иметь будущего, если полностью не перестанет быть империей, заявил российский оппозиционер, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.

Свободный российский парламент должен осудить все преступления режима президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил российский оппозиционер, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров во время онлайн-дискуссии "Что делать с Россией?", которая прошла на площадке Киевского форума по безопасности. Трансляция мероприятия велась 22 февраля на канале фонда Open Ukraine в YouTube.

"Это экзистенциальный вопрос, разделяющий российскую оппозицию, не только либералов. Если взять так называемых российских националистов, то они тоже разделены на две категории, одну из которых я назвал бы имперскими националистами или советскими националистами, а другую – собственно, российскими националистами. И эта вторая группа, среди прочего, полностью поддерживает независимость Украины в пределах ее международно признанных границ и считает, что в будущем Россия может присоединиться к Евросоюзу как конфедерация многочисленных российских республик", – сказал Каспаров.

По его словам, эти политики "не будут оплакивать потенциальную потерю некоторых территорий, которые не будут согласовываться с законами и конституцией России в том виде, в котором мы будем надеяться, что они будут существовать в будущем".

"Многие мои коллеги из оппозиционного движения выразили сильную поддержку или как минимум, как они говорят, нейтральную позицию по поводу аннексии Крыма или других агрессивных действий путинского режима. Я принадлежу к тем, кто считает, что все преступления режима Путина, как внутренние, так и международные, должны быть осуждены свободным российским парламентом в один миг, за 30 секунд. Конечно, на такие вещи, как возвращение Крыма Украине, может потребоваться определенное время. Кого-то надо будет вывозить оттуда, других – возвращать и так далее. Но Россия не будет иметь будущего, если полностью не перестанет быть империей", – отметил он.

В дискуссии также приняли участие американский дипломат, бывший посол США в РФ Майкл Макфол, член Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель, премьер-министр Украины в 2014–2016 годах и глава Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк, директор Киевского форума по безопасности Данил Лубкивский (модератор).

Весной 2014 года после незаконного референдума Россия оккупировала украинский Крым и Севастополь. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.