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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Кулеба: Украина готова рассмотреть возможность производства самолетов "Антонов" с Турцией

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Украина направляла на помощь Турции два самолета Ан-32П ГСЧС Украины
Украина направляла на помощь Турции два самолета Ан-32П ГСЧС Украины
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Украина готова изучить возможность производства самолетов "Антонов" совместно с Турцией. Об этом говорится в статье министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы для Atlantic Council, которая опубликована 28 октября.

Украинский министр напомнил, как этим летом Турция боролась с лесными пожарами, а Украина отправила на помощь два больших противопожарных самолета "Антонов" и специализированные вертолеты.

"Наши турецкие друзья поразились возможностями украинских самолетов "Антонов" в тушении пожаров. Во время последней встречи с моим турецким коллегой [главой МИД Турции] Мевлютом Чавушоглу во Львове в октябре 2021 года он выразил интерес к самолету "Антонов". Украина приветствует этот интерес и готова изучить возможности совместного производства самолетов "Антонов" и международного экспорта", – отметил Кулеба.

В условиях климатического кризиса угроза лесных пожаров в Турции и десятках других стран сохраняется, поэтому сотрудничество в сфере авиационной промышленности между Турцией и Украиной вызывает интерес, констатировал министр.

Эту тему могут обсудить более подробно во время следующей встречи в формате "Квадрига" с участием министров иностранных дел и обороны двух стран. Она пройдет в декабре этого года в Анкаре, добавил Кулеба.

Контекст:

Украина направила на помощь Турецкой Республике два самолета Ан-32П ГСЧС Украины 30 июля. По данным ГСЧС, самолеты совершили 124 сброса воды (992 т) на очаги пожаров. Работали самолеты вблизи провинций Анталья и Испарта.

Турция высказывала интерес к достройке самого большого в мире самолета Ан-225 "Мрія".

Президент Украины Владимир Зеленский в декабре прошлого года говорил, что впервые за годы независимости государство заказало у госпредприятия "Антонов" три новых самолета Ан-178 для украинской армии.

Теги: Турция, пожар, климат, МИД Украины, экспорт, кризис, Антонов, Дмитрий Кулеба, Анкара, МИД Турции, сотрудничество
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