Кулеба: Украина готова рассмотреть возможность производства самолетов "Антонов" с Турцией

Украинский министр напомнил, как этим летом Турция боролась с лесными пожарами, а Украина отправила на помощь два больших противопожарных самолета "Антонов" и специализированные вертолеты.
"Наши турецкие друзья поразились возможностями украинских самолетов "Антонов" в тушении пожаров. Во время последней встречи с моим турецким коллегой [главой МИД Турции] Мевлютом Чавушоглу во Львове в октябре 2021 года он выразил интерес к самолету "Антонов". Украина приветствует этот интерес и готова изучить возможности совместного производства самолетов "Антонов" и международного экспорта", – отметил Кулеба.
В условиях климатического кризиса угроза лесных пожаров в Турции и десятках других стран сохраняется, поэтому сотрудничество в сфере авиационной промышленности между Турцией и Украиной вызывает интерес, констатировал министр.
Эту тему могут обсудить более подробно во время следующей встречи в формате "Квадрига" с участием министров иностранных дел и обороны двух стран. Она пройдет в декабре этого года в Анкаре, добавил Кулеба.
Украина направила на помощь Турецкой Республике два самолета Ан-32П ГСЧС Украины 30 июля. По данным ГСЧС, самолеты совершили 124 сброса воды (992 т) на очаги пожаров. Работали самолеты вблизи провинций Анталья и Испарта.
Турция высказывала интерес к достройке самого большого в мире самолета Ан-225 "Мрія".
Президент Украины Владимир Зеленский в декабре прошлого года говорил, что впервые за годы независимости государство заказало у госпредприятия "Антонов" три новых самолета Ан-178 для украинской армии.