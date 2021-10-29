Кулеба: Украина готова рассмотреть возможность производства самолетов "Антонов" с Турцией

Украинский министр напомнил, как этим летом Турция боролась с лесными пожарами, а Украина отправила на помощь два больших противопожарных самолета "Антонов" и специализированные вертолеты.

"Наши турецкие друзья поразились возможностями украинских самолетов "Антонов" в тушении пожаров. Во время последней встречи с моим турецким коллегой [главой МИД Турции] Мевлютом Чавушоглу во Львове в октябре 2021 года он выразил интерес к самолету "Антонов". Украина приветствует этот интерес и готова изучить возможности совместного производства самолетов "Антонов" и международного экспорта", – отметил Кулеба.

В условиях климатического кризиса угроза лесных пожаров в Турции и десятках других стран сохраняется, поэтому сотрудничество в сфере авиационной промышленности между Турцией и Украиной вызывает интерес, констатировал министр.

Эту тему могут обсудить более подробно во время следующей встречи в формате "Квадрига" с участием министров иностранных дел и обороны двух стран. Она пройдет в декабре этого года в Анкаре, добавил Кулеба.