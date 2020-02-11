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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Международная федерация шахмат назвала Ялту российским городом

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) удалила анонс шахматного турнира, в котором назвала Ялту российским городом.

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Крым был оккупирован в 2014 году
Крым был оккупирован в 2014 году
Фото: Совет министров Крыма / Facebook

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) назвала Ялту, которая расположена в Крыму, российским городом, пишет ресурс Chess-News.ru на своей странице в Twitter.

В анонсе шахматного турнира в строке места проведения было написано: "Ялта, Россия".

Вскоре после публикации анонс был удален.

Президентом ФИДЕ с октября 2018 года является россиянин Аркадий Дворкович.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Россия, Крым, Украина, шахматы, Ялта, аннексия, ФИДЕ, Аркадий Дворкович
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