Мининфраструктуры Украины предложило НАТО использовать воздушное пространство над Крымом – Криклий

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Украина придерживается выбранного курса на интеграцию в евроатлантические системы коллективной безопасности.

Министерство инфраструктуры Украины предложило НАТО проводить воздушные операции в пространстве над Крымом, включая воздушное пространство над суверенной территорией Украины и над открытыми водами Черного моря. Об этом 10 февраля заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время переговоров с заместителем Генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером, сообщает пресс-служба ведомства.

"Украина придерживается выбранного курса на интеграцию в евроатлантические системы коллективной безопасности. А одним из важных направлений такой интеграции является участие Украины в программе НАТО по обмену данными о воздушном движении", – заявил Криклий.

По его словам, в современных условиях важно усиливать контроль гражданского воздушного движения и реагировать на кризисные ситуации в районе Черного моря и зоны ООС.

"Принимая во внимание обновленный бюллетень EASA о безопасности полетов в Симферопольском районе полетной информации и отмену ограничений Федерального управления гражданской авиации США на полеты в Симферопольском РПИ, мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и тому подобное. Надеемся на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией", – заявил Криклий.

Во время встречи стороны также обсудили участие ведомства в процессе подготовки проведения совместных учений Украина-НАТО в Черном море Coherent Resilience 2021, а также в процессе создания в Украине национальной системы устойчивости.

Криклий и Тернер также обсудили возможное сотрудничество в области кибернетики.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, поспособствовать членству Украины в НАТО может президент США Джо Байден. Для Украины стать членом Альянса – вопрос безопасности, сказал Зеленский.