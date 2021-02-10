ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Мининфраструктуры Украины предложило НАТО использовать воздушное пространство над Крымом – Криклий

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Украина придерживается выбранного курса на интеграцию в евроатлантические системы коллективной безопасности.

Мининфраструктуры Украины предложило НАТО использовать воздушное пространство над Крымом – Криклий / ГОРДОН

Фото: depositphotos.com

Министерство инфраструктуры Украины предложило НАТО проводить воздушные операции в пространстве над Крымом, включая воздушное пространство над суверенной территорией Украины и над открытыми водами Черного моря. Об этом 10 февраля заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время переговоров с заместителем Генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером, сообщает пресс-служба ведомства.

"Украина придерживается выбранного курса на интеграцию в евроатлантические системы коллективной безопасности. А одним из важных направлений такой интеграции является участие Украины в программе НАТО по обмену данными о воздушном движении", – заявил Криклий.

По его словам, в современных условиях важно усиливать контроль гражданского воздушного движения и реагировать на кризисные ситуации в районе Черного моря и зоны ООС.

"Принимая во внимание обновленный бюллетень EASA о безопасности полетов в Симферопольском районе полетной информации и отмену ограничений Федерального управления гражданской авиации США на полеты в Симферопольском РПИ, мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и тому подобное. Надеемся на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией", – заявил Криклий.

Во время встречи стороны также обсудили участие ведомства в процессе подготовки проведения совместных учений Украина-НАТО в Черном море Coherent Resilience 2021, а также в процессе создания в Украине национальной системы устойчивости.

Криклий и Тернер также обсудили возможное сотрудничество в области кибернетики.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, поспособствовать членству Украины в НАТО может президент США Джо Байден. Для Украины стать членом Альянса – вопрос безопасности, сказал Зеленский.

Теги: Россия, Украина, Симферополь, НАТО, граница, Министерство инфраструктуры, воздушное пространство, воздух, Владислав Криклий, безопасность, Мининфраструктуры, Министерство инфраструктуры Украины, инфраструктура, EASA
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Она здоровая, сисястая, с ногами толстыми. А эта?" Полякова на шоу "Маска" объяснила, почему Пава – не Камалия
  "Она здоровая, сисястая, с ногами толстыми. А эта?" Полякова на шоу "Маска" объяснила, почему Пава – не Камалия
14-летняя дочь Джоли и Питта удалила фамилию отца из своего секретного профиля в соцсетях
14-летняя дочь Джоли и Питта удалила фамилию отца из своего секретного профиля в соцсетях
Судья "МастерШеф" Ярославский поделился рецептом идеального борща
Судья "МастерШеф" Ярославский поделился рецептом идеального борща
Петр Черный развелся с женой после 26 лет брака
Петр Черный развелся с женой после 26 лет брака
Принц Чарльз с женой получили первую дозу вакцины от коронавируса
Принц Чарльз с женой получили первую дозу вакцины от коронавируса
  Российская актриса Юлия Ауг заявила, что лишилась роли после интервью, в котором выразила несогласие с действиями российского правительства
  Российская актриса Юлия Ауг заявила, что лишилась роли после интервью, в котором выразила несогласие с действиями российского правительства
Богомолов обнародовал манифест, в котором рассказал, почему нужно отцепить последний вагон поезда, в котором навстречу прогрессу едет Россия
Богомолов обнародовал манифест, в котором рассказал, почему нужно отцепить последний вагон поезда, в котором навстречу прогрессу едет Россия
Камбербэтч рассказал о съемках в фильме "Мавританец"
Камбербэтч рассказал о съемках в фильме "Мавританец"
"Холостяк?", "Изнасилованный", "Как вас не ревнует жена? Вы же с голыми телками обжимаетесь на сцене!". Оголенный Тарзан позировал с розой
"Холостяк?", "Изнасилованный", "Как вас не ревнует жена? Вы же с голыми телками обжимаетесь на сцене!". Оголенный Тарзан позировал с розой
Витвицкая призналась, что больше года пыталась спасти свой брак
Витвицкая призналась, что больше года пыталась спасти свой брак
Что подарить мужчине в День святого Валентина
Что подарить мужчине в День святого Валентина
Умер представитель известной кинодинастии Болливуда Раджив Капур
Умер представитель известной кинодинастии Болливуда Раджив Капур
Два украинских фильма не попали в короткий список "Оскара"
Два украинских фильма не попали в короткий список "Оскара"
  "Джейми – полный придурок". Бойфренд Спирс обвинил ее отца в попытке контролировать их отношения
  "Джейми – полный придурок". Бойфренд Спирс обвинил ее отца в попытке контролировать их отношения
"Буду откровенен, люблю пожрать". Судья "МастерШеф" Ярославский заявил, что никак не может вернуться к прежнему весу
"Буду откровенен, люблю пожрать". Судья "МастерШеф" Ярославский заявил, что никак не может вернуться к прежнему весу
Мишель Обама станет ведущей детского кулинарного шоу на Netflix
Мишель Обама станет ведущей детского кулинарного шоу на Netflix
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Я не новый Дзюба". Дана Борисова прокомментировала свое порновидео с мастурбацией
"Я не новый Дзюба". Дана Борисова прокомментировала свое порновидео с мастурбацией
"Думал, голая", "А какого цвета у вас соски?", "Показалось, что это Ирина Билык". Maruv засветила тело в "голом" белье
"Думал, голая", "А какого цвета у вас соски?", "Показалось, что это Ирина Билык". Maruv засветила тело в "голом" белье
  "Там все голые. Я снял трусы, возбудился". Коляденко рассказал о своем нудистском опыте
"Там все голые. Я снял трусы, возбудился". Коляденко рассказал о своем нудистском опыте
"Это очередной скандал!". Тина Кароль после высказывания Поляковой обнародовала видео и фото в черном платье
"Это очередной скандал!". Тина Кароль после высказывания Поляковой обнародовала видео и фото в черном платье
"Ты была права. Я буду плакать о нем всю жизнь". Тина Кароль отреагировала на заявление Поляковой
"Ты была права. Я буду плакать о нем всю жизнь". Тина Кароль отреагировала на заявление Поляковой
"Может, уже поженитесь?" В сети обсуждают романтичные снимки Grosu с Полянским
"Может, уже поженитесь?" В сети обсуждают романтичные снимки Grosu с Полянским
"Рожаете? Или уже?", "Ноги нужно еще шире делать". Каменских отличилась откровенной позой на встрече с близкими
"Рожаете? Или уже?", "Ноги нужно еще шире делать". Каменских отличилась откровенной позой на встрече с близкими
Кароль рассказала, с кем ездила в отпуск в Намибию
Кароль рассказала, с кем ездила в отпуск в Намибию
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS