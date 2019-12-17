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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

На климатической конференции ООН Украина требовала, чтобы РФ не отчитывалась о Крыме как о своей территории

Мнение украинской стороны по аннексированному Крыму было учтено в ходе климатической конференции ООН, которая проходила в Мадриде со 2-го по 15 декабря, сообщила заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Ирина Ставчук.

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Конференция проходила со 2-го по 15 декабря
Конференция проходила со 2-го по 15 декабря
Фото: ЕРА

Во время климатической конференции ООН, которая проходила в Мадриде, представители Украины потребовали, чтобы Россия не отчитывалась о ситуации в аннексированном Крыму как о части своей страны. Об этом в эфире "Громадського радіо" сообщила заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Ирина Ставчук.

"В принципе, мы отстояли, чтобы это было учтено, и мы отстояли позицию, чтобы эти документы не были размещены на сайте секретариата без ссылок", – отметил чиновница.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Климатическая конференция ООН проходила в этом году в Мадриде. Это были наиболее длительные переговоры в рамках ООН по климату, они начались 2 декабря и закончились 15 декабря утверждением компромиссного соглашения.

Теги: Россия, Крым, Украина, климат, Мадрид, конференция
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