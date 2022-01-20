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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Официальная позиция Словакии, осуждающая аннексию Крыма Россией, не изменилась – премьер страны

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Хегер: Словацкая Республика присоединилась к государствам, осудившим аннексию Крыма и наложившим санкции на РФ
Хегер: Словацкая Республика присоединилась к государствам, осудившим аннексию Крыма и наложившим санкции на РФ
Фото: EPA

Позиция Словакии, осуждающая незаконную аннексию украинского Крыма Россией, не изменилась и ее обязаны придерживаться все члены правительства. Об этом заявил премьер-министр страны Эдуарг Хегер, его речь опубликована на сайте правительства.

"Во время правления Роберта Фицо Словацкая Республика присоединилась к государствам, осудившим аннексию Крыма и наложившим санкции на РФ. Это официальная внешнеполитическая линия Словацкой Республики, в которой ничего не изменилось и которая является обязательной для членов правительства. Хочу заверить украинскую сторону в том, что словацкое правительство не будет заниматься какой-либо политической или экономической деятельностью, которая оправдывала бы грубое нарушение международного права и раскалывала бы коалицию государств, осуждающих действия России", – заявил он.

По словам Хегера, он ожидает, что министр иностранных дел Иван Корчок рассмотрит ситуацию с министром экономики Рихардом Суликом.

В интервью изданию Pravda, которое вышло 19 января, вице-премьер-министр – министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что введенные против России санкции "наносят ущерб". "Страны должны торговать друг с другом. И некоторые из наших экспортеров пострадали. Таким образом, санкции наносят только ущерб, а Крым Россия все равно не вернет. Нужно смотреть вперед и строить отношения", – сказал он.

В МИД Украины потребовали публичного опровержения министром своих высказываний, "не способствующих развитию дружеских украинско-словацких отношений".

20 января Сулик заявил, что партия "Свобода и солидарность" (SAS) осуждает аннексию Крыма Российской Федерацией, а свои слова о том, что "россияне не вернут Крым", назвал личным мнением. "Мое мнение было об экономическом эффекте. Я никогда не сомневался в политическом эффекте торговых санкций", – добавил политик.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации Крыма и начала российской агрессии на Донбассе Евросоюз, США и ряд стран ввели против России несколько пакетов санкций. Они неоднократно расширялись и продлевались.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, Украина, Словакия, аннексия, Эдуард Хегер
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