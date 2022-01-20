Вице-премьер Словакии объяснил свое заявление об антироссийских санкциях в связи с оккупацией Крыма

Сулик заявил, что никогда не сомневался в политическом эффекте санкций против РФ Фото: EPA

"Мы никогда не признаем насильственное изменение границ и поддерживаем дипломатические усилия Украины по восстановлению своего суверенитета и территориальной целостности", – сказал он.

При этом политик повторил свое мнение о том, что некоторые экспортеры в Словакии пострадали от антироссийских санкций.

"Мое мнение было об экономическом эффекте. Я никогда не сомневался в политическом эффекте торговых санкций", – добавил Сулик.