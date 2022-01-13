ГОРДОН
 
 
СПОРТ

На сайте Ла Лиги после обращения посольства Украины исправили карту, где Крым был ошибочно указан территорией России

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ла Лига исправила карту на своем сайте, теперь Крым изображен в составе Украины
Ла Лига исправила карту на своем сайте, теперь Крым изображен в составе Украины
Фото: LaLiga / Facebook

Посольство Украины в Испании 13 января обратилось к руководителю высшего дивизиона в системе футбольных лиг Испании (Ла Лига) Хавьеру Тебасу с просьбой внести изменения в графические материалы, которые касаются границ Украины и России. Обращение опубликовано на странице посольства в Facebook.

"В соответствии с информацией, ставшей известной посольству Украины в Испании, посол Сергей Погорельцев незамедлительно обратился к президенту Ла Лиги Хавьеру Тебасу с просьбой исправить грубую ошибку, допущенную на сайте лиги в разделе вещателей чемпионата, учитывая отсутствие отображения Крымского полуострова на карте Украины", – говорится в обращении.

В посольстве отметили, что Погорельцев поднял вопрос о немедленном внесении корректив в соответствующую карту, а также отметил необходимость соблюдения Ла Лигой политики непризнания изменения статуса Крыма и Севастополя, а также санкционных ограничений в отношении России.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4518984528196624&id=822986187796495

В дивизионе отреагировали на обращение посольства и исправили ошибку. Ранее Украина и Россия на карте выглядели так:

Скриншот: laliga.com
Скриншот: laliga.com

После обращения посольства карту на сайте Ла Лиги исправили:

Скриншот: laliga.com
Скриншот: laliga.com

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: футбол, Крым, спорт, Испания, посольство, аннексия, карта, посольство Украины, Ла Лига
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ну как же так?" Притула вместе с женой покинули Украину, оставив троих детей
"Ну как же так?" Притула вместе с женой покинули Украину, оставив троих детей
"Нет слов", "Выглядишь, как богиня". Хайек показала вываливающуюся из декольте грудь
"Нет слов", "Выглядишь, как богиня". Хайек показала вываливающуюся из декольте грудь
  Продюсер "Танцев со звездами" Завадюк назвал имена двух самых конфликтных певиц в украинском шоу-бизнесе
  Продюсер "Танцев со звездами" Завадюк назвал имена двух самых конфликтных певиц в украинском шоу-бизнесе
  "Какой вид шикарный из окна". Билык впервые показала свою одесскую квартиру. Видео
  "Какой вид шикарный из окна". Билык впервые показала свою одесскую квартиру. Видео
  "Мне было так скучно". Волочкова прокомментировала слухи о своем пьянстве в турецком отеле
  "Мне было так скучно". Волочкова прокомментировала слухи о своем пьянстве в турецком отеле
  "Об этом мало кто знает". Продюсер "Танцев со звездами" Завадюк рассказал, что сменил фамилию
  "Об этом мало кто знает". Продюсер "Танцев со звездами" Завадюк рассказал, что сменил фамилию
"Так горячо". Невеста бывшего мужа Ани Лорак с нижнего ракурса показала голые ягодицы
"Так горячо". Невеста бывшего мужа Ани Лорак с нижнего ракурса показала голые ягодицы
24-летняя Кайли Дженнер стала первой женщиной-блогером с 300 млн подписчиков в Instagram
24-летняя Кайли Дженнер стала первой женщиной-блогером с 300 млн подписчиков в Instagram
"Кусь", "Сочно". Бывшая жена Позитива в парео засветила пятую точку
"Кусь", "Сочно". Бывшая жена Позитива в парео засветила пятую точку
Maruv назвала три основных продукта в своем рационе, которые помогают не набирать вес
Maruv назвала три основных продукта в своем рационе, которые помогают не набирать вес
"Ее задаривают. Нужно быть строже". Ани Лорак заявила, что бывший муж слишком балует их 10-летнюю дочь
"Ее задаривают. Нужно быть строже". Ани Лорак заявила, что бывший муж слишком балует их 10-летнюю дочь
  Волочкова: Я никогда за деньги не сплю. Но есть серьезные люди, которые поддерживают мои проекты
  Волочкова: Я никогда за деньги не сплю. Но есть серьезные люди, которые поддерживают мои проекты
"Огонь". Мейхер показала секси-образ, держась за ягодицы
"Огонь". Мейхер показала секси-образ, держась за ягодицы
"Появилась женщина", "Пора жениться". 30-летний нардеп Беленюк кардинально сменил имидж
"Появилась женщина", "Пора жениться". 30-летний нардеп Беленюк кардинально сменил имидж
10-летняя дочь Ани Лорак после интервью матери удалила свою страницу в Instagram
10-летняя дочь Ани Лорак после интервью матери удалила свою страницу в Instagram
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в объятиях возлюбленного. Горячее фото
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в объятиях возлюбленного. Горячее фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару в постели засветила голый лобок (125680)
2
Невеста бывшего мужа Ани Лорак засветила на пляже в Занзибаре голую грудь (80220)
3
"Сиськи выпадают", "Мама скажет, что дочь голая". Никитюк поделилась горячим постельным снимком (45342)
4
"Какие стройные и длинные". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги перед камерой (42344)
5
"Сладкая". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой во время общения с поклонниками (36344)
6
"Я бы хотел быть твоей левой рукой", "Горячая дамочка". Рианна снялась в воде с рукой в зоне бикини (35003)
7
"Жопа висит", "Лободицы". 39-летняя Лобода снялась в бикини и крупным планом показала ягодицы (33292)
8
"Это лучше, чем сырники", "Обалденно вкусно". Кулинарный блогер показала, как за 30 минут приготовить выпечку из творога (30937)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS