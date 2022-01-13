На сайте Ла Лиги после обращения посольства Украины исправили карту, где Крым был ошибочно указан территорией России

"В соответствии с информацией, ставшей известной посольству Украины в Испании, посол Сергей Погорельцев незамедлительно обратился к президенту Ла Лиги Хавьеру Тебасу с просьбой исправить грубую ошибку, допущенную на сайте лиги в разделе вещателей чемпионата, учитывая отсутствие отображения Крымского полуострова на карте Украины", – говорится в обращении.
В посольстве отметили, что Погорельцев поднял вопрос о немедленном внесении корректив в соответствующую карту, а также отметил необходимость соблюдения Ла Лигой политики непризнания изменения статуса Крыма и Севастополя, а также санкционных ограничений в отношении России.
В дивизионе отреагировали на обращение посольства и исправили ошибку. Ранее Украина и Россия на карте выглядели так:
После обращения посольства карту на сайте Ла Лиги исправили:
Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.