На сайте Ла Лиги после обращения посольства Украины исправили карту, где Крым был ошибочно указан территорией России

Ла Лига исправила карту на своем сайте, теперь Крым изображен в составе Украины Фото: LaLiga / Facebook

"В соответствии с информацией, ставшей известной посольству Украины в Испании, посол Сергей Погорельцев незамедлительно обратился к президенту Ла Лиги Хавьеру Тебасу с просьбой исправить грубую ошибку, допущенную на сайте лиги в разделе вещателей чемпионата, учитывая отсутствие отображения Крымского полуострова на карте Украины", – говорится в обращении.

В посольстве отметили, что Погорельцев поднял вопрос о немедленном внесении корректив в соответствующую карту, а также отметил необходимость соблюдения Ла Лигой политики непризнания изменения статуса Крыма и Севастополя, а также санкционных ограничений в отношении России.

В дивизионе отреагировали на обращение посольства и исправили ошибку. Ранее Украина и Россия на карте выглядели так:

Скриншот: laliga.com

После обращения посольства карту на сайте Ла Лиги исправили:

Скриншот: laliga.com