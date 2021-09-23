Офис генпрокурора сообщил о подозрении российскому генералу, который в 2014 году блокировал украинских военных в Крыму

По данным следствия, в марта 2014 года командир 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск ВС РФ и около 50 военнослужащих под его руководством окружили и заблокировали военную часть А2320 (36-ю отдельную бригаду береговой обороны ВМС ВС Украины), дислоцированную в селе Перевальное Автономной Республики Крым.

"Во исполнение указаний командира бригады по периметру этой воинской части было размещено около пяти бронированных автомобилей марки ГАЗ-2330 "Тигр", оборудованных пулеметами на крыше, двух военных автомобилей "УАЗ" и 10 автомобилей "УРАЛ", препятствовавших свободному выходу и выезду с территории воинской части. В дальнейшем командир десантно-штурмовой бригады ВС РФ дал приказ вооруженным автоматическим стрелковым оружием и ручными противотанковыми гранатами подчиненным военнослужащим окружить парк боевых машин воинской части А2320, в котором находилось вооружение и военная техника, что сделало невозможным доступ украинских военнослужащих к нему", – гооворится в сообщении.

Российскому генерал-лейтенанту сообщили о подозрении в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и ведении агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины).