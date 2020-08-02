Оккупанты в Крыму скрывают реальное число зараженных COVID-19 – правозащитники

"Крымская правозащитная группа" на своей странице в Facebook заявила, что реальное число жертв коронавирусной инфекции на полуострове может превышать данные официальной статистики оккупантов.
На 31 июля число заболевших COVID-19 в аннексированном Крыму и Севастополе, по данным, опубликованным на сайте Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, составляло 1593 человека, из них выздоровело 1212, умерло 24. По сведениям правозащитников, число умерших от коронавируса крымчан – 43.
По заявлению "Крымской правозащитной группы", в официальной статистике оккупантов нет данных о случаях заражения среди военнослужащих российской армии и в "правоохранительных органах", а также о пациентах с внебольничным воспалением легких.
Поскольку Украина не имеет доступа на полуостров для ведения мониторинга, выяснить реальные темпы распространения инфекции в Крыму практически невозможно.
Достоверность ежедневных данных о ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, предоставляемых оккупационными властями полуострова, не подтверждена международными организациями.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.