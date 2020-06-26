Суд в РФ заочно арестовал Муждабаева по делу о публичных призывах к терроризму

Басманный суд Москвы заочно арестовал заместителя главного редактора телеканала ATR Айдера Муждабаева, обвиняемого в России в публичных призывах к терроризму, на два месяца. Об этом 26 июня сообщает проект "Ґрати" со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Морозову.
Она отметила, что мера пресечения будет исчисляться с момента его экстрадиции из Украины или задержания в России.
25 июня Муждабаева объявили в международный розыск, также ему заочно предъявили обвинения в призывах к террористической деятельности. Муждабаеву инкриминируют совершение публичных призывов (в интернете) к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма, сказано в сообщении.
Айдер Муждабаев – уроженец Тамбова. С 2008-го по 2015 год занимал должность заместителя главного редактора газеты "Московский комсомолец". В июне 2015 года покинул Россию, переехав в Украину. В 2016-м журналист заявлял, что получил украинское гражданство. В комментарии "Украинской правде" он сказал, что отказался от гражданства РФ, но ответа с той стороны не последовало.