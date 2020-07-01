КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ Short News

Украина наращивает силы на крымском направлении – Наев

Украина усиливает группировку войск на крымском направлении в связи с угрозой со стороны Российской Федерации.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил командующий Объединенными силами Украины Сергей Наев. "Мы четко понимаем все сценарии развития ситуации на этом направлении и адекватно оцениваем возможности вооруженных сил РФ по наращиванию военной силы за короткое время. Поэтому уже выполнили определенную часть работ по повышению боевых возможностей наших войск на этом направлении и продолжаем эту работу каждый день. Ситуация контролируемая", – сказал он, комментируя возможное наступление российских войск.

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