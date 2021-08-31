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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Украинская прокуратура передала в суд дела двух бывших крымских судей, которые перешли на сторону российских оккупантов

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Украинские правоохранители передали в суды обвинительные акты в отношении 25 бывших крымских судей
Украинские правоохранители передали в суды обвинительные акты в отношении 25 бывших крымских судей
Фото: depositphotos.com

Двух бывших крымских судей будут заочно судить по обвинению в государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым 30 августа.

По данным следствия, обвиняемые, которые работали судьями в Крыму, после оккупации полуострова Россией в 2014 году изменили присяге и перешли на службу в незаконно созданные "Судакский городской суд Республики Крым" и "Белогорский районный суд Республики Крым". Указанные "судьи", оказывали помощь представителям иностранного государства в переходе судебной системы Украины, которая действовала на территории полуострова Крым, на осуществление правосудия на основании законодательства РФ.

Также обвиняемые признали десятерых активистов крымскотатарского национального движения виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 20.2.2 и ст. 20.18 Кодекса об административных правонарушениях  РФ (организация массового одновременного пребывания граждан, которая нарушает общественный порядок, и блокирование транспортных коммуникаций), и оштрафовали их на сумму от 10 тыс. до 50 тыс. руб. каждого (3,7 тыс. – 18,3 тыс. грн).

"Речь идет о событиях 3 мая 2014 года, когда "правоохранителями" государства-оккупанта был запрещен въезд в Крым лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву. Тогда, в знак протеста, выступая против оккупации полуострова, крымские татары перекрыли дорогу на нескольких участках трасс Симферополь – Севастополь, Херсон Джанкой – Феодосия – Керчь, Симферополь – Феодосия – Керчь и других", – отметили в прокуратуре.

Пресс-служба пишет, что именно эти действия активистов перешедшие на сторону оккупантов "судьи" квалифицировали как "административное правонарушение".

"Таким образом, своими действиями и решениями обвиняемые способствовали становлению оккупационных судебных органов на полуострове и в целом оккупационной власти РФ, а также оказывали помощь представителям иностранного государства в проведении подрывной деятельности против Украины", – сообщили в ведомстве.

Всего украинские правоохранители направили в суды уже 25 обвинительных актов в отношении бывших судей Автономной Республики Крым.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, Украина, прокуратура, оккупация, судьи, обвинительный акт
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