В аннексированном Крыму задержали украинского добровольца. Нацполиция Украины открыла уголовное дело

Украинские правоохранители открыли уголовные производства по фактам незаконных обысков и задержания человека сотрудниками ФСБ России на территории аннексированного полуострова. Его обвиняют в участии в якобы незаконном вооруженном формировании на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в АР Крым и городе Севастополе на своей странице в Facebook.
О задержании жителя Кировского района аннексированного Крыма полицейские узнали во время мониторинга сети интернет, обнаружив информацию о проведении следственных действий по месту жительства и задержания работниками так называемого управления ФСБ на временно оккупированной территории АР Крым участника добровольческого крымскотатарского батальона имени Номана Челебиджихана.
Кроме участия в добровольческом батальоне, задержанного обвиняют в содействии украинским пограничникам в совместном патрулировании пограничной зоны с аннексированным полуостровом, проверке граждан и автомобилей в пунктах пропуска.
Оккупационная власть открыла в отношении обвиняемого дело по статье "участие в незаконном вооруженном формировании", санкция которой предусматривает наказание до 15 лет заключения.
Действия оккупационных властей квалифицированы по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилища).
Виновным грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Автономной Республики Крым.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.