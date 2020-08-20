В аннексированном Крыму задержали украинского добровольца. Нацполиция Украины открыла уголовное дело

Сотрудники Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и городе Севастополе открыли уголовные производства по фактам незаконных обысков и задержания человека на территории аннексированного полуострова.

В Крыму задержали участника добровольческого крымскотатарского батальона имени Номана Челебиджихана Фото: Головне управління Національної поліції в АР Крим та м.Севастополі / Facebook

Украинские правоохранители открыли уголовные производства по фактам незаконных обысков и задержания человека сотрудниками ФСБ России на территории аннексированного полуострова. Его обвиняют в участии в якобы незаконном вооруженном формировании на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в АР Крым и городе Севастополе на своей странице в Facebook.

О задержании жителя Кировского района аннексированного Крыма полицейские узнали во время мониторинга сети интернет, обнаружив информацию о проведении следственных действий по месту жительства и задержания работниками так называемого управления ФСБ на временно оккупированной территории АР Крым участника добровольческого крымскотатарского батальона имени Номана Челебиджихана.

Кроме участия в добровольческом батальоне, задержанного обвиняют в содействии украинским пограничникам в совместном патрулировании пограничной зоны с аннексированным полуостровом, проверке граждан и автомобилей в пунктах пропуска.

Оккупационная власть открыла в отношении обвиняемого дело по статье "участие в незаконном вооруженном формировании", санкция которой предусматривает наказание до 15 лет заключения.

Действия оккупационных властей квалифицированы по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилища).

Виновным грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Автономной Республики Крым.