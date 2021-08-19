В Крыму заявили о дефиците 339 наименований лекарств

По его словам, дефицит обнаружился в результате ревизии лекарственных препаратов.

"Конечный срок – 1 октября: из всех наименований все позиции должны появиться на [сайте] "Крым-Фармация". Что-то может отсутствовать в пунктах розничной доставки, но должно быть на складе", – заявил Аксенов.

Оккупационные власти Крыма ограничивают жителям полуострова доступ к лекарствам. Об этом 10 февраля заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Россия, с одной стороны, ограничивает движение через КПВВ, чтобы люди не могли ездить покупать лекарства в свободной Украине, а с другой – российские военные и эфэсбэшники отбирают у людей, как они говорят, "нелегальные" лекарства на КПВВ", – сказал он.