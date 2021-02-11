Резников заявил, что Россия ограничивает доступ крымчан к лекарствам

Российские силовики отбирают у крымчан лекарства, которые они везут с материковой Украины через КПВВ, заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Оккупационные власти Крыма ограничивают жителям полуострова доступ к лекарствам. Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил 10 февраля на форуме "Украина 30. Крым и Донбасс против вируса", сообщают "Крым.Реалии".

"Россия, с одной стороны, ограничивает движение через КПВВ (контрольный пункт въезда и выезда. – "ГОРДОН"), чтобы люди не могли ездить покупать лекарства в свободной Украине, а с другой – российские военные и эфесбэшники отбирают у людей, как они говорят, "нелегальные" лекарства на КПВВ", – сказал он.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.