В оккупированном Крыму на заводе "Титан" произошел выброс сернистого газа

В оккупированном Армянске жители города начали жаловаться на неприятный запах. Власти объяснили, это запуском производства на одном из цехов завода "Крымский титан".

В оккупированном Крыму в городе Армянск на одном из цехов завода "Крымский титан" произошел выброс сернистого ангидрида. Об этом 19 августа заявил "глава городской администрации" Василий Телиженко на своей странице в Facebook.

По его словам, жители города начали жаловаться на неприятный запах, а власти объяснили это пуском производства.

18 августа на предприятии после длительного простоя запустили сернокислотное производство, после чего произошел выброс в пределах промышленной площадки, что привело к локальному загрязнению воздуха, отметил он.

Телиженко отметил, что концентрация вредных веществ не превышает допустимых нормы и не имеет влияния на здоровье людей. При этом он сказал, что специалисты на протяжении трех дней четыре раза в сутки будут делать замеры воздуха.

Ранее директор филиала ООО "Титановые инвестиции" телеканалу "Крым 24" сообщил, что 18 августа на заводом образовалось "облако", которое рассеялось в течение 10 минут.