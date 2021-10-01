"Побережье усеяно мертвыми птицами". В оккупированном Крыму зафиксировали массовую гибель пернатых

В комментарии "РИА Новости" он уточнил, что 15 сентября о первых мертвых птицах начали сообщать жители села Соляного, расположенного возле основания Арабатской стрелки. В конце сентября ученые выехали на место для проведения инспекции.
"Побережье залива Сиваш сейчас усеяно мертвыми птицами", – говорится в сюжете "Вести Крым", опубликовавших видео с места происшествия.
На отрезке побережья вдоль Арабатского заказника в результате инспекции обнаружили не менее 600 мертвых птиц, на участке от заказника до основания Арабатской стрелки – более 900. Аналогичная ситуация – вдоль побережья Сиваша до села Соляного". Большая часть погибших птиц – это черношейная поганка, но встречались также пеганки, морские голубки, чомги, хохотуньи и озерные чайки. Краснокнижных видов среди погибших птиц нет.
В общей сложности, по подсчетам специалистов, погибло около 5–7 тыс. особей черношейной поганки, около 250–300 особей пеганки, до 200 особей морского голубка.
Что могло вызвать массовую гибель, еще выясняют. В комментарии "Крыминформу" Прокопов перечислил версии – от намеренного отравления до неблагоприятной экологической обстановки, связанной с возможным превышением содержания ртути в этом районе. Наиболее вероятной ученые считают вирусную инфекцию, поражающую нервную систему, причем специфичную для для черношейной поганки, поскольку живых представителей этого вида обнаружить не удалось, а представители других видов погибли в меньшем количестве.
Специалистам также удалось снять на видео самку пеганки с явными признаками болезни: у птицы была потеря ориентации в пространстве, она крутилась на месте, качала головой. Такие симптомы свидетельствует о поражении центральной нервной системы, отметил Прокопов.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.