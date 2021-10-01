"Побережье усеяно мертвыми птицами". В оккупированном Крыму зафиксировали массовую гибель пернатых

По подсчетам местных ученых, погибло несколько тысяч птиц Скриншот: Вести Крым / YouTube

В комментарии "РИА Новости" он уточнил, что 15 сентября о первых мертвых птицах начали сообщать жители села Соляного, расположенного возле основания Арабатской стрелки. В конце сентября ученые выехали на место для проведения инспекции.

"Побережье залива Сиваш сейчас усеяно мертвыми птицами", – говорится в сюжете "Вести Крым", опубликовавших видео с места происшествия.

На отрезке побережья вдоль Арабатского заказника в результате инспекции обнаружили не менее 600 мертвых птиц, на участке от заказника до основания Арабатской стрелки – более 900. Аналогичная ситуация – вдоль побережья Сиваша до села Соляного". Большая часть погибших птиц – это черношейная поганка, но встречались также пеганки, морские голубки, чомги, хохотуньи и озерные чайки. Краснокнижных видов среди погибших птиц нет.

В общей сложности, по подсчетам специалистов, погибло около 5–7 тыс. особей черношейной поганки, около 250–300 особей пеганки, до 200 особей морского голубка.

Что могло вызвать массовую гибель, еще выясняют. В комментарии "Крыминформу" Прокопов перечислил версии – от намеренного отравления до неблагоприятной экологической обстановки, связанной с возможным превышением содержания ртути в этом районе. Наиболее вероятной ученые считают вирусную инфекцию, поражающую нервную систему, причем специфичную для для черношейной поганки, поскольку живых представителей этого вида обнаружить не удалось, а представители других видов погибли в меньшем количестве.

Специалистам также удалось снять на видео самку пеганки с явными признаками болезни: у птицы была потеря ориентации в пространстве, она крутилась на месте, качала головой. Такие симптомы свидетельствует о поражении центральной нервной системы, отметил Прокопов.