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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Херсонской области будут судить агронома из-за гибели краснокнижных журавлей – прокуратура

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По версии следствия, действия обвиняемого привели к гибели 218 журавлей
По версии следствия, действия обвиняемого привели к гибели 218 журавлей
Фото: hr.npu.gov.ua

В суд передан обвинительный акт в отношении агронома, действия которого привели к гибели 218 краснокнижных серых журавлей на территории заповедника "Аскания-Нова". Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

"В период с декабря 2020 года по январь 2021-го агроном предприятия допустил нарушение правил, установленных для борьбы с вредителями, игнорируя и нарушая требования применения пестицидов (разложения в жилые норы грызунов), совершил работы по борьбе с грызунами на полях путем механического разбрасывания по поверхности земли на полях вблизи территории заповедника", – говорится в сообщении.

Отмечается, что вследствие поедания птицами зерен пшеницы, обработанных соответствующими пестицидами, на территории биосферного заповедника погибло 218 серых журавлей, занесенных в Красную книгу Украины. Государству был нанесен материальный ущерб на сумму 3 млн 270 тыс. грн.

Обвиняемому грозят штраф, общественные работы на срок от 120 до 200 часов или до двух лет ограничения свободы.

Контекст:

10 января сообщалось о смерти 185 серых журавлей в заповеднике "Аскания-Нова", позже число погибших птиц выросло до 208.

23 февраля на территории заповедника обнаружили еще 187 погибших птиц, среди которых были и краснокнижные

С 24 февраля по 1 марта на территории биосферного заповедника была зарегистрирована гибель еще 369 диких перелетных птиц, писал "Укринформ".

Погибших птиц в "Аскании-Новой" обнаружили 18 марта (тогда умерло 18 серых журавлей и 20 огарей), 22 марта (тогда речь шла о 12 животных) и 31 марта (в этот день в заповеднике обнаружили 61 погибшего журавля).

Экоинспекция выяснила, что птицы съели отравленные зерна пшеницы, которые разбросали на соседних с заповедником полях, – так аграрии борются с нашествием грызунов. В образцах патологоанатомического материала погибших птиц выявили яд бродифакум

По данным Красной книги, в Украине сейчас насчитывается от 500–600 до 700–850 пар серых журавлей, они относятся к категории "Редкостные". Этот вид птиц был внесен в Красную книгу Украины в 1994 году. Среди причин, по которым их численность начала уменьшаться, – фактор беспокойства на гнездовании, снижение уровня воды в гнездовых биотопах, что делает гнезда доступными для хищников, браконьерство, столкновения с электролиниями, использование пестицидов.

Теги: Украина, Херсон, смерть, прокуратура, заповедник, птицы, суд, Аскания-Нова
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