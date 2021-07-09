В Херсонской области будут судить агронома из-за гибели краснокнижных журавлей – прокуратура

"В период с декабря 2020 года по январь 2021-го агроном предприятия допустил нарушение правил, установленных для борьбы с вредителями, игнорируя и нарушая требования применения пестицидов (разложения в жилые норы грызунов), совершил работы по борьбе с грызунами на полях путем механического разбрасывания по поверхности земли на полях вблизи территории заповедника", – говорится в сообщении.

Отмечается, что вследствие поедания птицами зерен пшеницы, обработанных соответствующими пестицидами, на территории биосферного заповедника погибло 218 серых журавлей, занесенных в Красную книгу Украины. Государству был нанесен материальный ущерб на сумму 3 млн 270 тыс. грн.

Обвиняемому грозят штраф, общественные работы на срок от 120 до 200 часов или до двух лет ограничения свободы.