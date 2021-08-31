В российской колонии украинца Лимешко заставили получить прививку непризнанным ВОЗ препаратом, его состояние стремительно ухудшилось – Денисова

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Facebook 31 августа.
Работники исправительной колонии №6 управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ставропольскому краю, угрожая помещением в штрафной изолятор и запретом общаться с родственниками, заставили украинца подписать согласие на прививку, рассказала она.
"После вакцинации состояние здоровья Геннадия Лимешко стремительно ухудшилось: началась тахикардия и сильная головная боль. Администрация учреждения отказала Геннадию в оказании медицинской помощи, что является грубым нарушением ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению и ст. 22 минимальных стандартных правил обращения с заключенным", – подчеркнула Денисова.
Она потребовала от российского омбудсмена Татьяны Москальковой срочно обеспечить оказание медпомощи Лимешко и призвала украинского консула Тараса Малышевского навестить украинца в колонии.
Денисова не уточнила, каким именно препаратом привили украинца, в РФ вакцинируют от коронавируса прививками российского производства ("Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник Лайт"). Ни один из препаратов не получил одобрения ВОЗ.
Лимешко задержали на оккупированном полуострове в августе 2017 года. Российские силовики назвали его "агентом Службы безопасности Украины", который якобы готовил диверсии в Крыму.
10 мая 2018 года "Судакский городской суд" приговорил Лимешко к восьми годам заключения за "незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ". Отягчающим обстоятельством стал политический мотив: "ненависть и вражда в связи с присоединением Крыма к России".
24 июля "Верховный суд" Крыма оставил без изменений приговор украинцу.
В сентябре Ирина Лемешко проинформировала, что ее мужа этапировали в Ставропольский край РФ.
Денисова в конце января 2020 года заявила, что в колонии Ставрополья "несколько раз поджигали шапку" на голове Лимешко, угрожали убийством за то, что он принял ислам. Кроме того, Денисова заявляла, что Лимешко не оказывается медпомощь.