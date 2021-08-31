В российской колонии украинца Лимешко заставили получить прививку непризнанным ВОЗ препаратом, его состояние стремительно ухудшилось – Денисова

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Facebook 31 августа.

Работники исправительной колонии №6 управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ставропольскому краю, угрожая помещением в штрафной изолятор и запретом общаться с родственниками, заставили украинца подписать согласие на прививку, рассказала она.

"После вакцинации состояние здоровья Геннадия Лимешко стремительно ухудшилось: началась тахикардия и сильная головная боль. Администрация учреждения отказала Геннадию в оказании медицинской помощи, что является грубым нарушением ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению и ст. 22 минимальных стандартных правил обращения с заключенным", – подчеркнула Денисова.

Она потребовала от российского омбудсмена Татьяны Москальковой срочно обеспечить оказание медпомощи Лимешко и призвала украинского консула Тараса Малышевского навестить украинца в колонии.

Денисова не уточнила, каким именно препаратом привили украинца, в РФ вакцинируют от коронавируса прививками российского производства ("Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник Лайт"). Ни один из препаратов не получил одобрения ВОЗ.