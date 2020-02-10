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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Житомир едет с концертом выступавший в аннексированном Крыму экс-солист Bad Boys Blue Маккой

Государственная пограничная служба Украины может запретить въезд в страну бывшему участнику немецкой группы Bad Boys Blue Кевину Маккою, который планирует выступить в Житомире 10 марта.

Маккой был солистом Bad Boys Blue с 2000-го по 2003 год
Маккой был солистом Bad Boys Blue с 2000-го по 2003 год
Фото: wikipedia.org

Бывший участник немецкой группы Bad Boys Blue Кевин Маккой, который выступал в аннексированном РФ Крыму, планирует концерт в Житомире. На это обратили внимание "Крым.Реалии".

Согласно данным на сайте karabas.com, его приезд ожидается 10 марта.

Маккой попал в базу волонтеров на сайте "Миротворец" в 2017 году. В его карточке указано, что музыкант приезжал на полуостров в мае 2016 года на концерт "Дискотека СССР".

Кевин Маккой был солистом Bad Boys Blue с 2000-го по 2003 год. Сама группа существует с 1984 года по сей день.

В комментарии "Украинской правде" спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что в случае приезда Маккоя в Украину ему могут отказать в пересечении границы.

"Данное лицо находится у нас на контроле уже не первый год. У нас есть предварительная информация, что он мог незаконно посещать оккупированный Крым. Поэтому в случае его появления на государственной границе информация будет проверена более детально и ему может быть отказано в пересечении границы и проставлен запрет въезда в нашу страну", – отметил Демченко.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

С июня 2015 въезд иностранцев в оккупированный Крым осуществляется по специальному разрешению, который выдает Государственная миграционная служба.

Теги: Крым, Украина, музыка, Госпогранслужба, запрет, сайт Миротворец, музыкант, Андрей Демченко
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