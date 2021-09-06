ГОРДОН
 
 
КУЛЬТУРА

10–12 сентября пройдет Хмельницкий кинофестиваль

Фестиваль состоится в Хмельницком и Каменец-Подольске
Фестиваль состоится в Хмельницком и Каменец-Подольске
Фото: hmfilmfest.com.ua

В Хмельницком и Каменец-Подольске 10–12 сентября пройдет Хмельницкий кинофестиваль.

Для участия в конкурсе Хмельницкого кинофестиваля поступило 170 работ. В полуфинал отобраны 30 кинолент, которые будут бороться за награды фестиваля.

Полнометражный фильм:

  • "Почему я жив" (2021), режиссер Виллен Новак;
  • "Земля Ивана" (2020), режиссер Андрей Лисецкий;
  • "Соль из Бонневиля" (2020), режиссер Семен Мозговой;
  • "За Окном: Украинские истории" (2021), режиссеры Георгий Делиев, Валерий Шалыга, Ольга Терновая, Петр Авраменко, Владимир Нагорный, Юрий Максименко, Виталий Манжелий, Павел Валько, Ирина Гатун, Роман Гапачило;
  • "Другой Франко" (2021), режиссер Игорь Вишневский.

Короткометражный фильм:

  • "Между теней" (2020), режиссер Александр Стеколенко;
  • "Велотренажер" (2021), режиссер Алексей Овчаренко;
  • "Печальные портреты" (2021), режиссер Виталий Кикоть;
  • "Соль для моря" (2021), режиссер Снежана Гусаревич;
  • "Любить маму" (2021), режиссер Степан Коваль;
  • "Homo Deus. Человек божественный" (2021), режиссер Юлия Деглина;
  • Reflexio (2021), режиссер Анна Мигунова№
  • "Нетерпимость" (2020), режиссер Станислав Битюцкий;
  • "Мы" (2021), режиссер Ирина Сахненко;
  • "Последний день юности" (2021), режиссеры Антон Чистяков, Роман Краснощек;
  • "Потерпи немножко" (2020), режиссер Любовь Гончаренко;
  • "Дисперсия" (2020), режиссер Мария Саулко;
  • "Подарок" (2020), режиссер Олег Мартиросян;
  • "Почти святой Сеня" (2020), режиссер Владислав Робски;
  • "Типовые проблемы" (2021), режиссер Михаил Рудь;
  • "Оставьте полки пустыми для нас" (2021), режиссер Дмитрий Милиенко.

Фильмы, снятые в Хмельницкой области:

  • You Were There For Me (2021), режиссер Юлия Игнатеску;
  • "Время" (2021), режиссер Владимир Мазуренок;
  • "Озеро" (2021), режиссер Светлана Новицкая, Черновцы;
  • "Искусство кино" (2021, Внеконкурсное показ), режиссер Андрей Заяц;
  • Lost You (2021), режиссер Юлия Игнатеску;
  • "Оставьте полки пустыми для нас" (2021), режиссер Дмитрий Милиенко;
  • "История. Любовь. Современность "(2021), режиссер Евгения Колесникова;
  • "Примостился городов в город" (2021), режиссер Клим Климчук;
  • "Дорога к независимости Украины: история Каменец-Подольского народного движения" (2021), режиссер Иван Трач.

Внеконкурсная программа "Специальный взгляд" – лента Unbridled (2022), режиссер Андрей Заяц.

Авторы лучшего полнометражного фильма получат награду в 30 тыс. грн, лучшей короткометражки – 15 тыс. грн, лучшей короткометражки, снятой в Хмельницкой области, – 10 тыс. грн.

https://www.facebook.com/KhmFilmFest/videos/426353052067831/

Теги: кино, Хмельницкий, Хмельницкая область, кинофестиваль, Каменец-Подольский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Я так почувствовал". Суровцев на "Танцах со звездами" разделся и страстно поцеловал партнершу
  "Я так почувствовал". Суровцев на "Танцах со звездами" разделся и страстно поцеловал партнершу
"Так красивее". Верещук коротко постриглась
"Так красивее". Верещук коротко постриглась
5 сентября: день рождения Фредди Меркьюри и Сергея Лозницы, день смерти Матери Терезы
5 сентября: день рождения Фредди Меркьюри и Сергея Лозницы, день смерти Матери Терезы
"Пусть "П...здец, приехали!" звучит еще много-много лет!" Ургант поздравил бабушку с 92-летием
"Пусть "П...здец, приехали!" звучит еще много-много лет!" Ургант поздравил бабушку с 92-летием
"Хищник", "Мечтаю с вами встретиться". Чемпион Украины по стриптизу Суровцев опубликовал фото с вороном
"Хищник", "Мечтаю с вами встретиться". Чемпион Украины по стриптизу Суровцев опубликовал фото с вороном
5 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
5 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
Клопотенко рассказал, как приготовить скумбрию с беконом и арахисом
Клопотенко рассказал, как приготовить скумбрию с беконом и арахисом
В Киеве прошел международный турнир по гольфу Diplomatic Golf for Good
В Киеве прошел международный турнир по гольфу Diplomatic Golf for Good
  Morgenshtern: Мой отец умер от цирроза печени на почве депрессии
  Morgenshtern: Мой отец умер от цирроза печени на почве депрессии G
Дмитрий ГОРДОН
"Три мушкетера". Горбунов опубликовал фото с прогулки
"Три мушкетера". Горбунов опубликовал фото с прогулки
"Добавьте белок и займитесь спортом". Фитнес-тренер дала советы, как избавиться от жира на животе
"Добавьте белок и займитесь спортом". Фитнес-тренер дала советы, как избавиться от жира на животе
"Американским мамам такого не пожелаешь". Ребрик рассказала, как отдыхает от "мамских" обязанностей
"Американским мамам такого не пожелаешь". Ребрик рассказала, как отдыхает от "мамских" обязанностей
"Шикарная!", "Умница и красавица". Настя Каменских поделилась фото в шелковой рубашке
"Шикарная!", "Умница и красавица". Настя Каменских поделилась фото в шелковой рубашке
"Приезжай ко мне, вместе отдохнем". Собчак попрощалась с летом в бейсболке с надписью "П...здец"
"Приезжай ко мне, вместе отдохнем". Собчак попрощалась с летом в бейсболке с надписью "П...здец"
Принц Гарри и Меган Маркл попросили Елизавету II о встрече – СМИ
Принц Гарри и Меган Маркл попросили Елизавету II о встрече – СМИ
Дочь Лободы будет жить с бабушкой и учиться в одной школе с детьми Пугачевой
Дочь Лободы будет жить с бабушкой и учиться в одной школе с детьми Пугачевой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Полякова – Ефросининой: Ты что, не говоришь мужу, что у него сладкая пися? Я не верю!
Полякова – Ефросининой: Ты что, не говоришь мужу, что у него сладкая пися? Я не верю!
"Что за разврат", "Попу пора качать". Леся Никитюк показала ягодицы на Железном троне
"Что за разврат", "Попу пора качать". Леся Никитюк показала ягодицы на Железном троне
"Напоказ демонстрируете свою промежность", "Где грязь, склоки, жопы, моча, там Волочкова". Балерина, пописавшая под елкой, снялась с двумя мужчинами
"Напоказ демонстрируете свою промежность", "Где грязь, склоки, жопы, моча, там Волочкова". Балерина, пописавшая под елкой, снялась с двумя мужчинами
"Идеально нежный". Клопотенко рассказал, как легко приготовить французский омлет
"Идеально нежный". Клопотенко рассказал, как легко приготовить французский омлет
"Зачем это фоткать?", "Невероятные кадры, невероятные впечатления". MamaRika, которой сделали кесарево, показала, как проходили роды
"Зачем это фоткать?", "Невероятные кадры, невероятные впечатления". MamaRika, которой сделали кесарево, показала, как проходили роды
Осадчая показала фото с сыновьями – четырехлетним Иваном и младшим, которому исполнилось 16 дней
Осадчая показала фото с сыновьями – четырехлетним Иваном и младшим, которому исполнилось 16 дней
Мэр Киева хочет, чтобы старший сын после окончания британского университета служил в украинской армии. У жены Кличко на это – свое видение
Мэр Киева хочет, чтобы старший сын после окончания британского университета служил в украинской армии. У жены Кличко на это – свое видение
Продюсер шоу "Танцы со звездами" прокомментировал замену Тины Кароль на новую ведущую
Продюсер шоу "Танцы со звездами" прокомментировал замену Тины Кароль на новую ведущую
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS