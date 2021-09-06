10–12 сентября пройдет Хмельницкий кинофестиваль

Для участия в конкурсе Хмельницкого кинофестиваля поступило 170 работ. В полуфинал отобраны 30 кинолент, которые будут бороться за награды фестиваля.
Полнометражный фильм:
- "Почему я жив" (2021), режиссер Виллен Новак;
- "Земля Ивана" (2020), режиссер Андрей Лисецкий;
- "Соль из Бонневиля" (2020), режиссер Семен Мозговой;
- "За Окном: Украинские истории" (2021), режиссеры Георгий Делиев, Валерий Шалыга, Ольга Терновая, Петр Авраменко, Владимир Нагорный, Юрий Максименко, Виталий Манжелий, Павел Валько, Ирина Гатун, Роман Гапачило;
- "Другой Франко" (2021), режиссер Игорь Вишневский.
Короткометражный фильм:
- "Между теней" (2020), режиссер Александр Стеколенко;
- "Велотренажер" (2021), режиссер Алексей Овчаренко;
- "Печальные портреты" (2021), режиссер Виталий Кикоть;
- "Соль для моря" (2021), режиссер Снежана Гусаревич;
- "Любить маму" (2021), режиссер Степан Коваль;
- "Homo Deus. Человек божественный" (2021), режиссер Юлия Деглина;
- Reflexio (2021), режиссер Анна Мигунова№
- "Нетерпимость" (2020), режиссер Станислав Битюцкий;
- "Мы" (2021), режиссер Ирина Сахненко;
- "Последний день юности" (2021), режиссеры Антон Чистяков, Роман Краснощек;
- "Потерпи немножко" (2020), режиссер Любовь Гончаренко;
- "Дисперсия" (2020), режиссер Мария Саулко;
- "Подарок" (2020), режиссер Олег Мартиросян;
- "Почти святой Сеня" (2020), режиссер Владислав Робски;
- "Типовые проблемы" (2021), режиссер Михаил Рудь;
- "Оставьте полки пустыми для нас" (2021), режиссер Дмитрий Милиенко.
Фильмы, снятые в Хмельницкой области:
- You Were There For Me (2021), режиссер Юлия Игнатеску;
- "Время" (2021), режиссер Владимир Мазуренок;
- "Озеро" (2021), режиссер Светлана Новицкая, Черновцы;
- "Искусство кино" (2021, Внеконкурсное показ), режиссер Андрей Заяц;
- Lost You (2021), режиссер Юлия Игнатеску;
- "Оставьте полки пустыми для нас" (2021), режиссер Дмитрий Милиенко;
- "История. Любовь. Современность "(2021), режиссер Евгения Колесникова;
- "Примостился городов в город" (2021), режиссер Клим Климчук;
- "Дорога к независимости Украины: история Каменец-Подольского народного движения" (2021), режиссер Иван Трач.
Внеконкурсная программа "Специальный взгляд" – лента Unbridled (2022), режиссер Андрей Заяц.
Авторы лучшего полнометражного фильма получат награду в 30 тыс. грн, лучшей короткометражки – 15 тыс. грн, лучшей короткометражки, снятой в Хмельницкой области, – 10 тыс. грн.