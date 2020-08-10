Бандерас в день рождения заявил, что заболел COVID-19

Американский актер испанского происхождения Антонио Бандерас, которому 10 августа исполнилось 60 лет, сдал положительный тест на коронавирус.

Американский актер испанского происхождения Антонио Бандерас заразился коронавирусом. Об этом он заявил на своей странице в Twitter 10 августа, в день своего 60-летия.

"Хочу сообщить, что вынужден встречать свое 60-летие, имея на руках положительный тест на COVID-19", – написал актер на испанском языке.

От отметил, что чувствует себя хорошо, но ощущает сильную усталость.

Бандерас признался, что во время изоляции намерен посвятить свободное время чтению книг.

Quiero contaros lo siguiente... pic.twitter.com/u579iBVLM0 — Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 10, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире по состоянию на 10 августа приближается к 20 млн, из них почти 731 тыс. умерли.