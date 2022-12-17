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"BBC News Україна" объявила победителей премии "Книга года 2022"

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Премию "Книга года BBC 2022" вручают в партнерстве с Культурной программой ЕБРР
Премию "Книга года BBC 2022" вручают в партнерстве с Культурной программой ЕБРР
Фото: depositphotos.com

"BBC News Україна" 16 декабря объявила победителей премии "Книга года BBC 2022", которую вручают в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

"В этом году сама возможность проведения конкурса была предметом долгих дискуссий, мы обсуждали, удобное ли для этого время и вообще будет ли достаточно книг для рассмотрения. Теперь мы знаем, что время было удобным и книг подали достаточно. Мы получили так много книг, хотя и в цифровых версиях. В частности, и книги о войне, которая продолжается в Украине", – сказала редактор "BBC News Україна" и член жюри Марта Шокало. 

"Книгою року BBC 2022" стал роман "Танці з кістками. Медичний трилер" Андрея Семьянкива (издательство "Віхола")

"Мне не хватает слов. Это как из параллельного мира какая-то новость вклинилась. Не верится", – сказал Семьянкив редакции, когда ему позвонили сообщить о премии. 

"BBC News Україна" отметило, что Семьянкив сейчас находится на фронте. 

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Иллюстрация: bbc.com

В номинации "Детская книга года BBC 2022" победила книга "Примари Чорної діброви" Андрея Бачинского (издательство "Видавництво Старого Лева")

"Эта война, эти все события не ломают вас, а соответственно – не ломают нас. Это дает нам, авторам, и воодушевление, и силу, и желание дальше писать и творить. И показывает, что мы все это делаем не просто так", – сказал победитель.

Иллюстрация: bbc.com
Иллюстрация: bbc.com

Премию в номинации "Книга года ВВС – Эссеистика 2022" получила книга "Дикий Захід Східної Європи" Павла Казарина (издание "Віват")

"Вообще я планировал в этом году ездить с презентациями "Дикого Заходу", я планировал встречаться с читателями в разных городах. Но мы успели провести только одну презентацию за две с половиной недели до начала войны в Мариуполе. И, возможно, это тот же символизм, к которому я не стремился, но, к сожалению, он произошел", – прокомментировал Казарин. 

Иллюстрация: bbc.com
Иллюстрация: bbc.com

Контекст:

Премию "Книга года BBC" присуждают с 2005 года.

В 2021 году "Книгой года BBC" был объявлен роман писателя Артема Чеха "Хто ти такий?" (издательство Meridian Czernowitz). В номинации "Книга года ВВС – Эссеистика 2021" премию получил сборник эссе Андрея Содоморы "Про що писати…" (издательство "Апріорі"). "Детской книгой года BBC 2021" стала книга Петра Яценко "Союз Радянських Речей" (издательство "Портал").

Теги: Украина, ЭТА, ЕБРР, ВВС, конкурс, премия, книги
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