"BBC News Україна" объявила победителей премии "Книга года 2022"

"В этом году сама возможность проведения конкурса была предметом долгих дискуссий, мы обсуждали, удобное ли для этого время и вообще будет ли достаточно книг для рассмотрения. Теперь мы знаем, что время было удобным и книг подали достаточно. Мы получили так много книг, хотя и в цифровых версиях. В частности, и книги о войне, которая продолжается в Украине", – сказала редактор "BBC News Україна" и член жюри Марта Шокало.

"Книгою року BBC 2022" стал роман "Танці з кістками. Медичний трилер" Андрея Семьянкива (издательство "Віхола").

"Мне не хватает слов. Это как из параллельного мира какая-то новость вклинилась. Не верится", – сказал Семьянкив редакции, когда ему позвонили сообщить о премии.

"BBC News Україна" отметило, что Семьянкив сейчас находится на фронте.

Иллюстрация: bbc.com

В номинации "Детская книга года BBC 2022" победила книга "Примари Чорної діброви" Андрея Бачинского (издательство "Видавництво Старого Лева").

"Эта война, эти все события не ломают вас, а соответственно – не ломают нас. Это дает нам, авторам, и воодушевление, и силу, и желание дальше писать и творить. И показывает, что мы все это делаем не просто так", – сказал победитель.

Иллюстрация: bbc.com

Премию в номинации "Книга года ВВС – Эссеистика 2022" получила книга "Дикий Захід Східної Європи" Павла Казарина (издание "Віват").

"Вообще я планировал в этом году ездить с презентациями "Дикого Заходу", я планировал встречаться с читателями в разных городах. Но мы успели провести только одну презентацию за две с половиной недели до начала войны в Мариуполе. И, возможно, это тот же символизм, к которому я не стремился, но, к сожалению, он произошел", – прокомментировал Казарин.

Иллюстрация: bbc.com