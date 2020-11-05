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Центр "Бабий Яр" восстановит имена более трети жертв погибших в урочище под Киевом

Мемориальный центр "Бабий Яр" и израильский национальный мемориал Катастрофы (Холокоста) и Героизма Яд Вашем обменяются базами данных. Украинская и израильская базы будут объединены в одну.

Две базы данных жертв Холокоста украинская и израильская будут объединены в одну
Две базы данных жертв Холокоста – украинская и израильская – будут объединены в одну
Фото предоставлено Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр"

Израильский национальный мемориал Катастрофы (Холокоста) и Героизма Яд Вашем передал Мемориальному центру Холокоста "Бабий Яр" базу из 35 800 имен жертв Бабьего Яра. Об этом говорится в пресс-релизе, которые имеется в распоряжении издания "ГОРДОН".

Используя эти данные, исследователи Мемориального центра Холокоста концу года составят самый полный на данный момент список жертв Бабьего Яра и таким образом восстановят память более, чем о трети погибших в урочище во время нацистской оккупации.

Центр "Бабий Яр» направил в Яд Вашем уточненную и дополненную базу из 19 тыс. имен жертв Бабьего Яра, которую исследовали проекта "Имена" составили за 10 месяцев работы.

За это время были объединены все существующие мартирологи, проанализированы архивные материалы, убраны дубликаты, исправлены ошибки, уточнены данные по 3,5 тысячам человек. Также были найдены более 900 новых имен жертв Бабьего Яра, которые не были известны ранее, сказано в сообщении.

"За годы оккупации в Бабьем Яру погибло от 50 тыс. до 100 тыс. человек. О многих погибших в Бабьем Яру уже на протяжении 79 лет неизвестно ничего. Поскольку имена жертв нацисты не фиксировали. Тысячи имен были забыты на долгие десятилетия и в связи с дальнейшей советской политикой затирания памяти о жертвах тех страшных событий. Шаг за шагом, проводя системную исследовательскую работу, мы восстанавливаем память обо всех погибших", – рассказала руководитель проекта "Имена" Мемориального центра "Бабий Яр" Анна Фурман.

По ее словам, две базы данных – украинская и израильская – будут объединены в одну.

"Это даст возможность детализировать родственные связи, поскольку в базе Яд Вашем рядом с именами указаны родители, дети, родственники, которых нет в нашей базе. Они не значились в книгах памяти и архивных списках, которые мы находили во время исследовательской работы",  отметила Фурман.

На объединение баз, по ее словам, может уйти несколько месяцев.

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения, большую часть которого составляли евреи. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 до 200 тыс. человек.

Теги: Украина, Израиль, Холокост, история, жертвы, нацисты, мемориал, архив, Бабий Яр
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